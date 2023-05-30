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Пенсионеры, инвалид, трое детей и питомцы спасены из пожара в 4 домах в Нижнем Тагиле

30 мая 2023, 08:13
Фото: TagilCity.ru
Четыре дома сгорели в Нижнем Тагиле

Четыре дома полыхали ночью 30 мая в Нижнем Тагиле

Четыре дома по улице Чайковского горели в ночь с 29 на 30 мая в Нижнем Тагиле. Редакция TagilCity.ru побывала на месте пожарища и пообщалась с погорельцами и очевидцами ночной трагедии. Всего без крова остались три семьи, в том числе пожилой инвалид по зрению. Еще одна семья и вовсе платит ипотеку.

Сообщение о пожаре поступило на центральный пункт пожарной связи 9 мая в 23:23.

Позвонили пожарным соседи, увидевшие, как горит крыша в доме напротив. Собственник дома, у которого горела крыша, находился в это время внутри дома. Соседи ему сообщили, он выбежал, — пояснили редакции TagilCity.ru в отделе надзорной деятельности.
Фото: Отдел надзорной деятельности

Сильный ветер способствовал распространению пожара — в городе даже действует штормовое предупреждение. Скорость распространения огня стала причиной повреждения сразу четырех жилых домов и различных надворных построек, общей площадью 250 квадратных метров. Предполагаемая причина пожара — аварийный режим работы электропроводки в чердачном помещении одного из домов. Сейчас специалисты работают над выяснением всех обстоятельств.

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Погорельцы и очевидцы вспоминают события ночи так:

Проводка заискрила, соседа спасали, он пытался сам потушить… Из другого дома они выходить не хотели, их силой вытаскивали. Одному пришлось окно разбивать, чтобы их спасти из пожара… Они Ниссан вытащили, у него блокировка колес была. У нас ГАЗель без колес, так ее тоже оттащили.

Огонь появился в доме №26, потом перекинулся на соседний №28 (у них общая стена и крыша). Ветром огонь перенесло на соседние постройки и дома №24, 22. У последнего повреждений меньше, однако там живет семья с двумя детьми и дом находится в ипотеке.

Мы четыре года тут живем, только ремонт весь закончили. Дом в ипотеке, теперь все из-за пожара испорчено, сгорело и водой залито. Вот ждем страховую, — рассказал редакции глава семьи.
Снаружи видно только пострадавшую крышу. Но внутри все затопленоСнаружи видно только пострадавшую крышу. Но внутри все затоплено
Снаружи видно только пострадавшую крышу. Но внутри все затопленоСнаружи видно только пострадавшую крышу. Но внутри все затоплено
Снаружи видно только пострадавшую крышу. Но внутри все затоплено
Фото: TagilCity.ru

Сильно пострадал дом №24, где проживает инвалид по зрению Александр. Мужчина находится на пенсии и почти не видит, а теперь остался и без единственного жилья:

Где ему жить, спать, есть? Продукты нужны. Холодильник отключили, сейчас все прокиснет, свет отключили. Помощь нужна любая, и вещами тоже.

Сейчас жители просят помощь в том числе с вывозом мусора после разборов сгоревшего жилья:

Там же завалы кругом. Было бы хорошо, если бы кто-то помог увезти это все или контейнеры поставить нам.
А в доме №24, где проживает инвалид по зрению, сгорело почти всеА в доме №24, где проживает инвалид по зрению, сгорело почти все
А в доме №24, где проживает инвалид по зрению, сгорело почти всеА в доме №24, где проживает инвалид по зрению, сгорело почти все
А в доме №24, где проживает инвалид по зрению, сгорело почти всеА в доме №24, где проживает инвалид по зрению, сгорело почти все
А в доме №24, где проживает инвалид по зрению, сгорело почти всеА в доме №24, где проживает инвалид по зрению, сгорело почти все
А в доме №24, где проживает инвалид по зрению, сгорело почти всеА в доме №24, где проживает инвалид по зрению, сгорело почти все
А в доме №24, где проживает инвалид по зрению, сгорело почти всеА в доме №24, где проживает инвалид по зрению, сгорело почти все
А в доме №24, где проживает инвалид по зрению, сгорело почти всеА в доме №24, где проживает инвалид по зрению, сгорело почти все
А в доме №24, где проживает инвалид по зрению, сгорело почти всеА в доме №24, где проживает инвалид по зрению, сгорело почти все
А в доме №24, где проживает инвалид по зрению, сгорело почти все
Фото: TagilCity.ru

Восемь человек, трое из которых дети, успешно покинули свои дома и человеческих жертв удалось избежать. По официальным данным, пострадавших нет. Однако жильцы сгоревших домов и их соседи рассказали TagilCity.ru о том, что одна из женщин получила перелом руки, а мужчину, помогавшего в эвакуации, покусала собака:

Он еще в больнице. Только знаю, собака покусала, он говорит, что она охраняла территорию и поэтому покусала, пока он эту горящую собаку спасал, — говорит соседка погорельцев.

По данным очевидцев, пострадал и еще один человек, который выбивал окно, чтобы спасти из дома семейную пару.

В тушении пожара были задействованы 38 спасателей и 8 единиц спецтранспорта МЧС. Также на место приезжали представители администрации района, чтобы выяснить потребность в ночлеге. Одна из семей ночевала в уцелевшей бане, остальные погорельцы остались у родных и соседей.

Помогали в тушении и жители улицы Чайковского. Погорельцы озвучивают благодарность соседям, которые объединились и помогли в спасении из огня. Если кто-то из наших читателей готов помочь погорельцам, пишите в редакцию — мы передадим контакты.

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