Пенсионеры, инвалид, трое детей и питомцы спасены из пожара в 4 домах в Нижнем Тагиле

Четыре дома полыхали ночью 30 мая в Нижнем Тагиле

Четыре дома по улице Чайковского горели в ночь с 29 на 30 мая в Нижнем Тагиле. Редакция TagilCity.ru побывала на месте пожарища и пообщалась с погорельцами и очевидцами ночной трагедии. Всего без крова остались три семьи, в том числе пожилой инвалид по зрению. Еще одна семья и вовсе платит ипотеку.