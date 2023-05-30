Пенсионеры, инвалид, трое детей и питомцы спасены из пожара в 4 домах в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Сообщение о пожаре поступило на центральный пункт пожарной связи 9 мая в 23:23.
Позвонили пожарным соседи, увидевшие, как горит крыша в доме напротив. Собственник дома, у которого горела крыша, находился в это время внутри дома. Соседи ему сообщили, он выбежал, — пояснили редакции TagilCity.ru в отделе надзорной деятельности.
Сильный ветер способствовал распространению пожара — в городе даже действует штормовое предупреждение. Скорость распространения огня стала причиной повреждения сразу четырех жилых домов и различных надворных построек, общей площадью 250 квадратных метров. Предполагаемая причина пожара — аварийный режим работы электропроводки в чердачном помещении одного из домов. Сейчас специалисты работают над выяснением всех обстоятельств.
Погорельцы и очевидцы вспоминают события ночи так:
Проводка заискрила, соседа спасали, он пытался сам потушить… Из другого дома они выходить не хотели, их силой вытаскивали. Одному пришлось окно разбивать, чтобы их спасти из пожара… Они Ниссан вытащили, у него блокировка колес была. У нас ГАЗель без колес, так ее тоже оттащили.
Огонь появился в доме №26, потом перекинулся на соседний №28 (у них общая стена и крыша). Ветром огонь перенесло на соседние постройки и дома №24, 22. У последнего повреждений меньше, однако там живет семья с двумя детьми и дом находится в ипотеке.
Мы четыре года тут живем, только ремонт весь закончили. Дом в ипотеке, теперь все из-за пожара испорчено, сгорело и водой залито. Вот ждем страховую, — рассказал редакции глава семьи.
Сильно пострадал дом №24, где проживает инвалид по зрению Александр. Мужчина находится на пенсии и почти не видит, а теперь остался и без единственного жилья:
Где ему жить, спать, есть? Продукты нужны. Холодильник отключили, сейчас все прокиснет, свет отключили. Помощь нужна любая, и вещами тоже.
Сейчас жители просят помощь в том числе с вывозом мусора после разборов сгоревшего жилья:
Там же завалы кругом. Было бы хорошо, если бы кто-то помог увезти это все или контейнеры поставить нам.
Восемь человек, трое из которых дети, успешно покинули свои дома и человеческих жертв удалось избежать. По официальным данным, пострадавших нет. Однако жильцы сгоревших домов и их соседи рассказали TagilCity.ru о том, что одна из женщин получила перелом руки, а мужчину, помогавшего в эвакуации, покусала собака:
Он еще в больнице. Только знаю, собака покусала, он говорит, что она охраняла территорию и поэтому покусала, пока он эту горящую собаку спасал, — говорит соседка погорельцев.
По данным очевидцев, пострадал и еще один человек, который выбивал окно, чтобы спасти из дома семейную пару.
В тушении пожара были задействованы 38 спасателей и 8 единиц спецтранспорта МЧС. Также на место приезжали представители администрации района, чтобы выяснить потребность в ночлеге. Одна из семей ночевала в уцелевшей бане, остальные погорельцы остались у родных и соседей.
Помогали в тушении и жители улицы Чайковского. Погорельцы озвучивают благодарность соседям, которые объединились и помогли в спасении из огня. Если кто-то из наших читателей готов помочь погорельцам, пишите в редакцию — мы передадим контакты.