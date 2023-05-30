Почти 12 тысяч детей отдохнут в лагерях Нижнего Тагила летом 2023 года

Всего в 2023 году в Нижнем Тагиле всеми формами отдыха будет охвачено 11934 ребенка. На эти цели из бюджета выделено 102 млн рублей, 53,5 из которых были направлены на подготовку загородных лагерей в части ремонта корпусов и обеспечения безопасности.