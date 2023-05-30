TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:03

Published Сегодня, 16:03

Modified Сегодня, 16:05

Updated Сегодня, 16:05

Изображение материала

Почти 12 тысяч детей отдохнут в лагерях Нижнего Тагила летом 2023 года

30 мая 2023, 16:03
Фото: 1MI
11 934 ребенка из Нижнего Тагила отдохнут в летних лагерях — загородных и дневных школьных. О степени готовности детских учреждений рассказал 30 мая на заседании гордумы замглавы по социальной политике Валерий Суров.

Всего в рамках оздоровительной кампании в Нижнем Тагиле работает 12 оздоровительных лагерей. В них отдохнут 6838 детей. 8 лагерей подведомственны управлению образования Нижнего Тагила. «Золотой луг» — управлению физической культуры и спорта, там отдохнут порядка 860 детей. Другой лагерь «Баранчинские огоньки» — подведомственен ЕВРАЗ НТМК, там отдохнет 1050 детей. В муниципальном лагере «Сосновый бор» проведут лето 360 детишек. Санаторий «Руш» примет порядка 90 детей за четыре смены.

Лагеря дневного пребывания откроются в 55 школах Нижнего Тагила и 13 учреждениях физической культуры и спорта. Эта деятельность охватит порядка 4556 детей. Продолжительность пребывания — 18 дней. Первоочередное размещение было направлено на незащищенные категории граждан и семей тех, кто был призван на военную службу по мобилизации, пояснил Валерий Суров.

Еще 387 детей из Нижнем Тагила отдохнут 2023 году в Анапе. Первая смена выезжает 1 июня, все группы уже сформированы.

Всего в 2023 году в Нижнем Тагиле всеми формами отдыха будет охвачено 11934 ребенка. На эти цели из бюджета выделено 102 млн рублей, 53,5 из которых были направлены на подготовку загородных лагерей в части ремонта корпусов и обеспечения безопасности.

На территориях была проведена акарицидная обработка, дератизация. По медицинскому сопровождению и укомплектованию медработникам. Ранее с этим вопросом были проблемы, но уже третий год есть договорные отношения с Детской городской больницей, и обеспеченность медработниками — 100%. Укомплектованность педагогическими кадрами и иными работниками — проведена также на 100%, — сообщил Валерий Суров.

Валерий Суров отметил, что на время ограничительных мер по выходу в лес ребятам не получится поучаствовать в туристических походах. Однако после снятия запрета это станет возможным.

Более 1,5 тысячи детей из Нижнего Тагила отдохнут в лагерях во время весенних каникул
Узнать подробнее
Читайте также:
Порядок записи детей в первые классы и летние лагеря решено изменить в Екатеринбурге4 апреля в Нижнем Тагиле стартует запись в загородные лагеря на летние каникулы440 тысяч школьников из Свердловской области поедут в оздоровительные лагеря
#Юлия Степанова#Дети#Свердловская область#Нижний Тагил#Лагерь#Детский лагерь#Отдых#Детский отдых#Валерий Суров#Свободное время#Эксклюзив
Подпишитесь
Пенсионеры, инвалид, трое детей и питомцы спасены из пожара в 4 домах в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:13
УГМС: 46 раз за восемь дней выбросы превышали ПДК в Нижнем Тагиле
Сегодня, 16:10
Итоги недели в Нижнем Тагиле: вечные НМУ, несчастный Сухоложский и обещания ЕВРАЗа
Вчера, 07:20
В самом центре управления городскими светофорами: репортаж из ЦОДД Нижнего Тагила
Вчера, 10:50
Новые штрафы в России. Что можно, а что запретили
Вчера, 04:38
«Главное — не оставаться в стороне»: центр помощи семьям участников СВО в Тагиле
Вчера, 11:58