Почти 12 тысяч детей отдохнут в лагерях Нижнего Тагила летом 2023 года

Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
Всего в рамках оздоровительной кампании в Нижнем Тагиле работает 12 оздоровительных лагерей. В них отдохнут 6838 детей. 8 лагерей подведомственны управлению образования Нижнего Тагила. «Золотой луг» — управлению физической культуры и спорта, там отдохнут порядка 860 детей. Другой лагерь «Баранчинские огоньки» — подведомственен ЕВРАЗ НТМК, там отдохнет 1050 детей. В муниципальном лагере «Сосновый бор» проведут лето 360 детишек. Санаторий «Руш» примет порядка 90 детей за четыре смены.
Лагеря дневного пребывания откроются в 55 школах Нижнего Тагила и 13 учреждениях физической культуры и спорта. Эта деятельность охватит порядка 4556 детей. Продолжительность пребывания — 18 дней. Первоочередное размещение было направлено на незащищенные категории граждан и семей тех, кто был призван на военную службу по мобилизации, пояснил Валерий Суров.
Еще 387 детей из Нижнем Тагила отдохнут 2023 году в Анапе. Первая смена выезжает 1 июня, все группы уже сформированы.
Всего в 2023 году в Нижнем Тагиле всеми формами отдыха будет охвачено 11934 ребенка. На эти цели из бюджета выделено 102 млн рублей, 53,5 из которых были направлены на подготовку загородных лагерей в части ремонта корпусов и обеспечения безопасности.
На территориях была проведена акарицидная обработка, дератизация. По медицинскому сопровождению и укомплектованию медработникам. Ранее с этим вопросом были проблемы, но уже третий год есть договорные отношения с Детской городской больницей, и обеспеченность медработниками — 100%. Укомплектованность педагогическими кадрами и иными работниками — проведена также на 100%, — сообщил Валерий Суров.
Валерий Суров отметил, что на время ограничительных мер по выходу в лес ребятам не получится поучаствовать в туристических походах. Однако после снятия запрета это станет возможным.