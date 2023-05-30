Пригожин рассказал, смогут ли беспилотники ВСУ долететь до Урала

Posted Сегодня, 17:01
Published Сегодня, 17:01
Modified Сегодня, 17:01
Updated Сегодня, 17:01
По словам Пригожина на презентации «ЧВК Вагнер. Второй фронт», пока на Урал дроны украинской армии вряд ли могут прилететь.
Такие выводы он сделал на основании того, что британцы собираются передать украинцам ракеты радиусом действия до 500 километров, а от Украины до Москвы приблизительно чуть более 400 километров.
Напомним, недавно представителям ЧВК «Вагнер» было отказано в организации автомобильного пробега от Екатеринбурга до кладбища, который был посвящен компании. Одна из названных причин отказа - поздно поданная заявка.