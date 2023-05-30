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Пригожин рассказал, смогут ли беспилотники ВСУ долететь до Урала

30 мая 2023, 17:01
Фото: 1MI
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, прибывший в Екатеринбург, рассказал о том, что беспилотники украинской армии не долетят до Урала.

По словам Пригожина на презентации «ЧВК Вагнер. Второй фронт», пока на Урал дроны украинской армии вряд ли могут прилететь.

Такие выводы он сделал на основании того, что британцы собираются передать украинцам ракеты радиусом действия до 500 километров, а от Украины до Москвы приблизительно чуть более 400 километров.

Напомним, недавно представителям ЧВК «Вагнер» было отказано в организации автомобильного пробега от Екатеринбурга до кладбища, который был посвящен компании. Одна из названных причин отказа - поздно поданная заявка.

Автопробег в Екатеринбурге запретили проводить ЧВК «Вагнер»
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#Елизавета Зиборова#Беспилотник#ВСУ#Армия#Евгений Пригожин#Дроны#Ракеты#Общество#Урал
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