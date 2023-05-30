Природный пожар вспыхнул в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
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Updated Сегодня, 04:01
Вспыхнувшее пламя распространилось с помощью ветра. Была угроза перебрасывания огня на ближайшие населенные пункты.
Общая площадь пожара составила три гектара. В его ликвидации принимали участие 54 сотрудника МЧС, использовано 16 единиц спецтехники.
Спустя несколько часов пожар был локализован, распространиться на населенные пункты ему не удалось. Далее сотрудники МЧС стали проводить мероприятие по ликвидации скрытого горения.
По факту случившегося проводится проверка. Причины пожара устанавливаются.
Напомним, утром 29 мая 2023 года в Свердловской области действовало 13 природных пожаров, площадь которых составляла 2,8 тысячи гектаров.