Природный пожар вспыхнул в Нижнем Тагиле

Пожар разгорелся в Нижнем Тагиле в лесу между Верхней и Нижней Черемшанкой. Возгорание произошло днем 29 мая 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе отдела надзорной деятельности Нижнего Тагила и ГГО.

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