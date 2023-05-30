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Природный пожар вспыхнул в Нижнем Тагиле

30 мая 2023, 04:01
Фото: ОНД и ПР по Нижнему Тагилу и Горноуральскому ГО
Пожар разгорелся в Нижнем Тагиле в лесу между Верхней и Нижней Черемшанкой. Возгорание произошло днем 29 мая 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе отдела надзорной деятельности Нижнего Тагила и ГГО.

Вспыхнувшее пламя распространилось с помощью ветра. Была угроза перебрасывания огня на ближайшие населенные пункты.

Общая площадь пожара составила три гектара. В его ликвидации принимали участие 54 сотрудника МЧС, использовано 16 единиц спецтехники.

Фото: ОНД и ПР по Нижнему Тагилу и Горноуральскому ГО

Спустя несколько часов пожар был локализован, распространиться на населенные пункты ему не удалось. Далее сотрудники МЧС стали проводить мероприятие по ликвидации скрытого горения.

По факту случившегося проводится проверка. Причины пожара устанавливаются.

Напомним, утром 29 мая 2023 года в Свердловской области действовало 13 природных пожаров, площадь которых составляла 2,8 тысячи гектаров.

13 лесных пожаров продолжают полыхать в Свердловской области
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#Нижний Тагил#Свердловская область#Пожар#МЧС#Возгорание#Природный пожар#Тушение#Массовые пожары в Свердловской области весной 2023 года#Елизавета Зиборова
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