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Рейс в Турцию из Екатеринбурга задержан на 31 час

30 мая 2023, 15:31
Фото: 1MI
Авиарейс Екатеринбург — Анталья из аэропорта Кольцово был задержан на 31 час. Информация о задержке полета появилась на официальном сайте Кольцово.

Вылет в Турцию изначально был намечен на 1:10 ночью 31 мая 2023 года. Однако стало известно, что рейс отправится в 8:10 утра 31 мая по екатеринбургскому времени.

По данным пресс-службы авиакомпании Red Wings, опубликованным ТАСС, 93 пассажира были размещены в гостинице «Лайнер».

Напомним, 14 мая 2023 года самолет, летевший рейсом Бованенково — Екатеринбург, не смог совершить посадку в Кольцово из-за разразившейся грозы. В связи с неблагоприятными погодными условиями лайнер приземлился на запасном аэродроме в Уфе.

Самолет не смог приземлиться в Екатеринбурге из-за грозы
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Турция#Самолет#Авиарейс#Задержка вылета#Аэропорт «Кольцово»#Транспорт
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