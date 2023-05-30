Рейс в Турцию из Екатеринбурга задержан на 31 час

Posted Сегодня, 15:31
Published Сегодня, 15:31
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
Вылет в Турцию изначально был намечен на 1:10 ночью 31 мая 2023 года. Однако стало известно, что рейс отправится в 8:10 утра 31 мая по екатеринбургскому времени.
По данным пресс-службы авиакомпании Red Wings, опубликованным ТАСС, 93 пассажира были размещены в гостинице «Лайнер».
Напомним, 14 мая 2023 года самолет, летевший рейсом Бованенково — Екатеринбург, не смог совершить посадку в Кольцово из-за разразившейся грозы. В связи с неблагоприятными погодными условиями лайнер приземлился на запасном аэродроме в Уфе.