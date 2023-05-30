Скульптура в виде стопки книг появится в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Скульптура будет стоять на набережной города, рассказали в пресс-службе организаторов фестиваля «Ночь музыки».
Мероприятие пройдет в центре Екатеринбурга. Так, в Историческом сквере екатеринбуржцы и гости города смогут приобрести книги и посетить творческие встречи с авторами произведений.
Напомним, 19 августа 2023 года жители Екатеринбурга будут праздновать 300-летие региональной столицы. В этот день состоится концерт, посвященный юбилею города, а также будут организованы и другие мероприятия.