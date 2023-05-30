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Скульптура в виде стопки книг появится в Екатеринбурге

30 мая 2023, 14:22
Фото: 1MI
В Екатеринбурге будет установлена скульптура в виде книжной стопки высотой почти пять метров. Арт-объект приурочен к книжному фестивалю «Красная строка». Мероприятие пройдет 25–27 августа 2023 года.

Скульптура будет стоять на набережной города, рассказали в пресс-службе организаторов фестиваля «Ночь музыки».

Мероприятие пройдет в центре Екатеринбурга. Так, в Историческом сквере екатеринбуржцы и гости города смогут приобрести книги и посетить творческие встречи с авторами произведений.

Напомним, 19 августа 2023 года жители Екатеринбурга будут праздновать 300-летие региональной столицы. В этот день состоится концерт, посвященный юбилею города, а также будут организованы и другие мероприятия.

Стали известны хедлайнеры на 300-летие Екатеринбурга
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