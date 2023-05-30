Соседи рассказали о задержанном за убийство 4 человек свердловском поджигателе

Одна из местных жительниц села рассказала, что Егор рос в нормальной семье, но во взрослом возрасте нигде не работал. Он часто занимал деньги у односельчан и выпивал. В прошлом году он пытался поджечь там еще один дом, утверждает женщина, но его не судили.