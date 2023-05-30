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Соседи рассказали о задержанном за убийство 4 человек свердловском поджигателе

30 мая 2023, 08:34
Фото: 1MI
Стали известны детали жизни 18-летнего жителя Свердловской области, которого обвиняют в убийстве четырех человек.

Задержанного в селе Тарасково Новоуральского округа зовут Егор Стародубцев. Следствие полагает, что в вечернее время 27 мая он поджег частный дом на улице Совхозной. Заживо сгорела хозяйка жилья Светлана и ее возлюбленный Евгений Новиков, а также еще два мужчины, пишет «КП-Екатеринбург».

После случившегося было возбуждено уголовное дело. Поджигателю грозит пожизненное заключение в тюрьму.

Одна из местных жительниц села рассказала, что Егор рос в нормальной семье, но во взрослом возрасте нигде не работал. Он часто занимал деньги у односельчан и выпивал. В прошлом году он пытался поджечь там еще один дом, утверждает женщина, но его не судили.

Ранее следователи заявляли, что на поджог Егор решился из-за денежного долга. Также предварительно известно, что пожар начался с досок у гаража дома. Обгорел и соседний дом тоже.

По словам односельчан предполагаемого злоумышленника, незадолго до трагедии один из жителей дома давал Егору деньги в долг. Ему они требовались якобы на адвоката. Но есть и другая версия – якобы Егора в тот день не впустили в дом, чтобы вместе выпить.

Через три часа после содеянного, Егор во всем сознался, утверждает соседка.

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#Пожар#Поджог#Погибшие#Криминал#Свердловская область#Елена Озерова
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