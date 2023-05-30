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Спортсмен из Алапаевска стал чемпионом России по самбо

30 мая 2023, 05:33
Фото: 1MI
Спортсмен из Алапаевска стал чемпионом России по самбо. Соревнования проходили в Ржеве с 26 по 29 мая 2023 года. Об этом рассказал мэр Алапаевска Сайгид Билалов.

По словам Сайгида Билалова, который тоже принимал участие в спортивном мероприятии, в чемпионате по самбо участвовали более 600 спортсменов.

Также мэр города отметил, что победа свердловчанина в соревнованиях заслуженная.

Напомним, недавно команда студентов социально-педагогического института из Нижнего Тагила заняла первое место на спортивном мероприятии «Самбо и ГТО в вузы и ссузы», а также на фестивале ГТО.

Команда из Нижнего Тагила заняла 1 место на спортивном празднике и фестивале ГТО
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