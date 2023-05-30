Спортсмен из Алапаевска стал чемпионом России по самбо

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:33
Updated Сегодня, 05:33
По словам Сайгида Билалова, который тоже принимал участие в спортивном мероприятии, в чемпионате по самбо участвовали более 600 спортсменов.
Также мэр города отметил, что победа свердловчанина в соревнованиях заслуженная.
Напомним, недавно команда студентов социально-педагогического института из Нижнего Тагила заняла первое место на спортивном мероприятии «Самбо и ГТО в вузы и ссузы», а также на фестивале ГТО.