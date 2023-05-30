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Стали известны хедлайнеры на 300-летие Екатеринбурга

30 мая 2023, 06:20
Фото: 1MI
Хедлайнерами на 300-летии Екатеринбурга стали группа «Чайф» и Хор Турецкого. Об этом рассказал мэр города Алексей Орлов в эфире телеканала ОТВ.

Помимо уже объявленных музыкальных коллективов Орлов рассказал, что перечень артистов, которые выступят на дне города, будет пополняться и уточняться.

Юбилей Екатеринбурга будет отмечаться 19 августа 2023 года.

Напомним, в 2022 году 300-летие отмечал Нижний Тагил. В честь этого в качестве хедлайнера на мероприятии выступила группа «На-На». Кроме того, к юбилейной дате в городе были благоустроены некоторые районы и реализованы запланированные проекты.

Открытие моста, выступление «На-На», фейерверк: как Нижний Тагил отпраздновал юбилей
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