Стали известны хедлайнеры на 300-летие Екатеринбурга

Напомним, в 2022 году 300-летие отмечал Нижний Тагил. В честь этого в качестве хедлайнера на мероприятии выступила группа «На-На». Кроме того, к юбилейной дате в городе были благоустроены некоторые районы и реализованы запланированные проекты.