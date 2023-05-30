Стали известны хедлайнеры на 300-летие Екатеринбурга

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
Помимо уже объявленных музыкальных коллективов Орлов рассказал, что перечень артистов, которые выступят на дне города, будет пополняться и уточняться.
Юбилей Екатеринбурга будет отмечаться 19 августа 2023 года.
Напомним, в 2022 году 300-летие отмечал Нижний Тагил. В честь этого в качестве хедлайнера на мероприятии выступила группа «На-На». Кроме того, к юбилейной дате в городе были благоустроены некоторые районы и реализованы запланированные проекты.