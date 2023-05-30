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Published Сегодня, 12:18

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Updated Сегодня, 12:20

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Свердловского генерала полиции заподозрили в нарушении закона

30 мая 2023, 12:18
Фото: 1MI
Генерал-майора полиции Константина Строганова, работавшего в Свердловской области, который прославился в роли борца с организованной преступностью с 2011 по 2018 год, сам подозревается в нарушении закона.

Началось все с того, что подчиненная правоохранителя взяла микрозайм — 21 тысячу рублей, буквально до зарплаты, и хотела вернуть их оперативно, но выяснилось, что ей выдали их под 100% в день, а не годовых, пишет «Коммерсант».

Поэтому коллекторы стали названивать как самой женщине, так и ее начальнику — Строганову. Они требовали погасить долг. По некоторым данным, коллекторы грозились разрушить семью генерала. К примеру, они позвонили его жене и представились любовницей.

Тогда генерал обратился в службу собственной безопасности МВД,  коллекторов задержали и привезли в Москву. Теперь они находятся в СИЗО по обвинению в вымогательстве.

Однако далее один из юристов посчитал, что и сам генерал действовал не в рамках закона, и написал на него заявление в СК. Теперь ему грозит наказание за перегибы в ходе коллекторской деятельности.

В заявлении на Строганова указывается, что он решил «разобраться» с кредитором криминальным образом, с применением насилия и с использованием своего служебного положения.

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#Елена Озерова#Генерал#Нарушение закона#Коллекторы#Похищение людей#Свердловская область
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