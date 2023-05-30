Свердловского генерала полиции заподозрили в нарушении закона

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Началось все с того, что подчиненная правоохранителя взяла микрозайм — 21 тысячу рублей, буквально до зарплаты, и хотела вернуть их оперативно, но выяснилось, что ей выдали их под 100% в день, а не годовых, пишет «Коммерсант».
Поэтому коллекторы стали названивать как самой женщине, так и ее начальнику — Строганову. Они требовали погасить долг. По некоторым данным, коллекторы грозились разрушить семью генерала. К примеру, они позвонили его жене и представились любовницей.
Тогда генерал обратился в службу собственной безопасности МВД, коллекторов задержали и привезли в Москву. Теперь они находятся в СИЗО по обвинению в вымогательстве.
Однако далее один из юристов посчитал, что и сам генерал действовал не в рамках закона, и написал на него заявление в СК. Теперь ему грозит наказание за перегибы в ходе коллекторской деятельности.
В заявлении на Строганова указывается, что он решил «разобраться» с кредитором криминальным образом, с применением насилия и с использованием своего служебного положения.