Свердловского генерала полиции заподозрили в нарушении закона

Однако далее один из юристов посчитал, что и сам генерал действовал не в рамках закона, и написал на него заявление в СК. Теперь ему грозит наказание за перегибы в ходе коллекторской деятельности.



В заявлении на Строганова указывается, что он решил «разобраться» с кредитором криминальным образом, с применением насилия и с использованием своего служебного положения.