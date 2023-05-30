Тагильчанина с ампутированными ногами после травмы на НТЗМК переводят в Екатеринбург

Posted Сегодня, 17:34
Published Сегодня, 17:34
Modified Сегодня, 17:36
Updated Сегодня, 17:36
Пациент тагильского медучреждения будет переведен в Екатеринбург для дальнейшей реабилитации. Как сообщил источник редакции, Александра будут транспортировать 1 июня.
Читатели TagilCity.ru сообщили, что сегодня еще один пациент ГБ№1 был транспортирован, по всей видимости, в столицу Урала. Был замечен вертолет медицины катастроф.
Напомним, ранее молодой человек с серьезными травмами был прооперирован в Городской больнице №1 Нижнего Тагила. На консилиум были привлечены специалисты из Екатеринбурга. Степень тяжести травмы нижних конечностей не позволила сохранить их. А образовавшиеся тромбы стали показанием к ампутации. Помимо этого работнику НТЗМК удалили мочевой пузырь.
Психическое состояние молодого человека стабилизировалось, его дыхание поддерживает аппарат ИВЛ, он находится в реанимации, в сознании. TagilCity.ru следит за состоянием травмированного заводчанина, а также за тем, какая помощь оказывается его семье. Известно, что и супруге, и самому пострадавшему направили психологов.