Тагильчанина с ампутированными ногами после травмы на НТЗМК переводят в Екатеринбург

Психическое состояние молодого человека стабилизировалось, его дыхание поддерживает аппарат ИВЛ, он находится в реанимации, в сознании. TagilCity.ru следит за состоянием травмированного заводчанина, а также за тем, какая помощь оказывается его семье. Известно, что и супруге, и самому пострадавшему направили психологов.