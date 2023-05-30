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Три дрона попали в жилые дома в Москве

30 мая 2023, 05:56
Фото: 1MI
Три дрона прилетели в жилые дома, находящиеся в Москве. На подлете к столице были сбиты 13 аппаратов. Системой противовоздушной обороны были уничтожены БПЛА над Рублевкой, в Красногорском районе, Истринском районе, Новой Москве.

В жилые дома беспилотники прилетели на Ленинском проспекте, Профсоюзной улице, улице Атласова. На Профсоюзной дрон выбил окно на 16-м этаже и оказался в квартире. В этот момент в доме находилась женщина. БПЛА с аккумулятивным зарядом КЗ-6 не взорвался. В доме проведена эвакуация.

Также сообщалось о пострадавшем на Ленинском проспекте. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, «никто серьезно не пострадал», пишут «Новые известия».

#Ирина Кирилова#Дрон#Беспилотник#Происшествия#Москва#Россия
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