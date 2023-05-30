Три дрона попали в жилые дома в Москве

В жилые дома беспилотники прилетели на Ленинском проспекте, Профсоюзной улице, улице Атласова. На Профсоюзной дрон выбил окно на 16-м этаже и оказался в квартире. В этот момент в доме находилась женщина. БПЛА с аккумулятивным зарядом КЗ-6 не взорвался. В доме проведена эвакуация.