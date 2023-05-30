УГМС: 46 раз за восемь дней выбросы превышали ПДК в Нижнем Тагиле

Среди превышений часть фиксировалась в ночное время или ранним утром — в те часы, когда после установившейся жары жители города открывают окна в надежде на прохладу. В Нижнем Тагиле с 11 мая действуют НМУ, недавно их продлили в шестой раз до вечера 3 июня. По закону предприятия должны снижать выбросы в дни НМУ, но — судя по официальным данным УГМС — в Нижнем Тагиле это делается в недостаточном объеме или не делается вообще.