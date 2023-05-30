УГМС: 46 раз за восемь дней выбросы превышали ПДК в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 16:10
Published Сегодня, 16:10
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Updated Сегодня, 16:12
В течение семи дней с 22 по 29 мая уровень загрязнения воздуха в Нижнем Тагиле был повышенный, сообщают в Уральском УГМС. Каждый день в течение последних восьми, за которые ведомство уже выложило данные, жители Нижнего Тагила дышали вредными веществами с превышениями предельно допустимых концентраций. Суммарно превышения станции зафиксировали 46 раз.
Все превышения улавливал пост на Сухоложском поселке. Чаще всего — 23 раза — превышал ПДК диоксид азота. Также жителям этой части Дзержинского района «повезло» дышать превышениями ПДК аммиака, сероводорода, оксида азота. Вблизи станции на Сухоложском поселке находится коксохимическое производство ЕВРАЗ НТМК.
Среди превышений часть фиксировалась в ночное время или ранним утром — в те часы, когда после установившейся жары жители города открывают окна в надежде на прохладу. В Нижнем Тагиле с 11 мая действуют НМУ, недавно их продлили в шестой раз до вечера 3 июня. По закону предприятия должны снижать выбросы в дни НМУ, но — судя по официальным данным УГМС — в Нижнем Тагиле это делается в недостаточном объеме или не делается вообще.
В эти же даты (22-29 мая) газоанализатор редакции «Геолан-1П» фиксировал превышения ПДК вредных веществ — дважды у железнодорожного вокзала и единожды на Сухоложском поселке.