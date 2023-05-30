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В Каменске-Уральском отец пнул и ударил сына из-за неудачи во время мотогонки

30 мая 2023, 12:51
Фото: 1MI
Юного мотогонщика в Каменске-Уральском прямо во время соревнований побил отец. Мужчина разозлился из-за того, что сын забуксовал на дистанции, потеряв драгоценное соревновательное время.

Это произошло во время чемпионата по первенству УрФО по мотокроссу, который проходил в городе 27 и 28 мая. Инцидент попал на видео.

Фото: Скрин с видео "Рим-ТВ"

Соревновались мальчики в возрасте от 8 до 12 лет. В какой-то момент юный гонщик забуксовал. Тогда к нему выбежал отец, и сперва пнул, а потом ударил кулаком по спине. Прямую трансляцию турнира вела телекомпания «Рим-ТВ».

Известно, что это семья из Челябинской области, которая приехала сюда ради соревнований. После произошедшего ребенка сняли с турнира.

По словам зрителей, ребенок был не единственным, кого сняли с соревнования из-за технических неполадок.

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#Елена Озерова#Мотогонка#Пинок#Отец#Побил#Происшествия#Свердловская область#Каменск-Уральский
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