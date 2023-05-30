В Каменске-Уральском отец пнул и ударил сына из-за неудачи во время мотогонки

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Это произошло во время чемпионата по первенству УрФО по мотокроссу, который проходил в городе 27 и 28 мая. Инцидент попал на видео.
Соревновались мальчики в возрасте от 8 до 12 лет. В какой-то момент юный гонщик забуксовал. Тогда к нему выбежал отец, и сперва пнул, а потом ударил кулаком по спине. Прямую трансляцию турнира вела телекомпания «Рим-ТВ».
Известно, что это семья из Челябинской области, которая приехала сюда ради соревнований. После произошедшего ребенка сняли с турнира.
По словам зрителей, ребенок был не единственным, кого сняли с соревнования из-за технических неполадок.