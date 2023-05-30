В Каменске-Уральском отец пнул и ударил сына из-за неудачи во время мотогонки

Соревновались мальчики в возрасте от 8 до 12 лет. В какой-то момент юный гонщик забуксовал. Тогда к нему выбежал отец, и сперва пнул, а потом ударил кулаком по спине. Прямую трансляцию турнира вела телекомпания «Рим-ТВ».