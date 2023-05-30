В Нижнем Тагиле объекты детской больницы продолжают обновлять для юных пациентов

Подарком для медиков, юных пациентов и их родителей стали просторные холлы и кабинеты с новой мебелью и детским уголком. За полгода на двух этажах медучреждения заменили полы и потолки, обновили отделку стен, смонтировали новые коммуникационные сети: системы вентиляции, водо- и электроснабжения, пожарной и охранной сигнализаций. Кроме того, строители заменили окна, двери и лестничные ограждения. Теперь в здании не только уютно, но и тепло: во время ремонта были выполнены гидроизоляция и утепление фундамента.