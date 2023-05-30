В Нижнем Тагиле объекты детской больницы продолжают обновлять для юных пациентов

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За последние годы детские поликлиники Нижнего Тагила преобразились. В зданиях поменяли фасады, оживили интерьеры. Также в обновленных медицинских учреждениях появились открытые регистратуры, современные электронные табло, инфоматы и картохранилища.
В отремонтированных поликлиниках появились светлые просторные кабинеты для приема юных пациентов, а все обследования проводят на новом оборудовании.
В каждом обновленном объекте создаются комфортные условия для пребывания родителей с маленькими детьми: организованы места для кормления ребенка грудью, большие зоны ожидания. В коридорах установлены пеленальные столики и мягкие диваны для тех, кто пришел на прием.
В прошлом году в Нижнем Тагиле были отремонтированы 2 детские поликлиники: на Вагонке и в микрорайоне Выя.
Детское медучреждение по адресу Окунева, 32 — самое большое в городе. На 24 педиатрических участках прикреплено почти 22 тысячи детей.
Подарком для медиков, юных пациентов и их родителей стали просторные холлы и кабинеты с новой мебелью и детским уголком. За полгода на двух этажах медучреждения заменили полы и потолки, обновили отделку стен, смонтировали новые коммуникационные сети: системы вентиляции, водо- и электроснабжения, пожарной и охранной сигнализаций. Кроме того, строители заменили окна, двери и лестничные ограждения. Теперь в здании не только уютно, но и тепло: во время ремонта были выполнены гидроизоляция и утепление фундамента.
Детская поликлиника на Вые по адресу Черных, 28 также была открыта после ремонта в 2022 году. К ней прикреплено более 11 тысяч детей.
В ходе ремонта были заменены двери и окна, система водоснабжения и электрика. На первом этаже здания проведена полная перепланировка, отремонтированы фасад и входная группа. Для колясок также предусмотрели специальное помещение.
Стоимость модернизации этих двух поликлиник составила почти 70 млн рублей.
В апреле 2023 года распахнула свои двери обновленная поликлиника на Красном Камне по улице Победы, 42. На 8 педиатрических участках медучреждения закреплены более 6700 детей. В медицинском учреждении установили новую систему вентиляции и кондиционирования, полностью заменили сантехнику, электрику, двери и окна. Смонтировали видеонаблюдение, охранно-пожарную сигнализацию. Теперь здесь функционирует кабинет для приема и наблюдения недоношенных детей и ведут приемы все необходимые специалисты узкого профиля.
Совсем скоро состоится торжественное открытие после капитального ремонта детской поликлиники с бассейном на Тагилстроевской, 4. Юные тагильчане снова смогут посещать занятия по плаванию при медучреждении.
В Нижнем Тагиле в начале мая начался ремонт стационара по адресу Карла Либкнехта, 35. В стационаре обновят кровлю здания, полы, стены и потолок, заменят сантехнику, электрику, вентиляцию и двери.
Во всех учреждениях внедряется доступная среда для маломобильных посетителей: организованы специальные санузлы, кабинеты приема, поручни и пандусы. Общая сумма затрат на капитальный ремонт поликлиник на Красном Камне и Гальянке, а также детского стационара составляет порядка 138 млн рублей.
Все ремонтные работы в поликлиниках проводятся в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».
В дальнейших планах администрации города и министерства здравоохранения Свердловской области обновление филиалов поликлиник на Северном поселке, на Джамбула, 45А в Новой Кушве и в поселке Старатель на Курортной, 18. На 2024–2025 годы намечен капитальный ремонт детской поликлиники на Карла Маркса, 36.