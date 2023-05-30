В Волчихинском водохранилище найден труп пропавшей экс-сотрудницы ГУФСИН

Заявление о пропаже женщины было подано в полицию. Сразу начались поиски совместно с волонтерами. 30 мая 2023 года в Следственный отдел СК по Свердловской области поступили данные, что тело пропавшей найдено в одном из водоемов вблизи места пропажи. По данному факт проводится проверка. Также назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщили в СК по Свердловской области.