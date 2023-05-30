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В Волчихинском водохранилище найден труп пропавшей экс-сотрудницы ГУФСИН

30 мая 2023, 09:35
Фото: СК по Свердловской области

Пропавшая под Первоуральском пенсионер ГУФСИН найдена мертвой

Пропавшая в поселке Флюс под Первоуральском 28 мая 2023 года Елена Савина найдена мертвой. Ее тело обнаружено в 2,5 метра от берега на Волчихинском водохранилище.

Заявление о пропаже женщины было подано в полицию. Сразу начались поиски совместно с волонтерами. 30 мая 2023 года в Следственный отдел СК по Свердловской области поступили данные, что тело пропавшей найдено в одном из водоемов вблизи места пропажи. По данному факт проводится проверка. Также назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщили в СК по Свердловской области.

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, смерть, предварительно, не криминальная. Следов насилия на теле не обнаружено. Женщина найдена на Волчихинском водохранилище примерно в 2,5 метрах от берега. Чтобы достать тело, пришлось вызывать водолазов.

В пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области сообщили, что пропавшая была майором. Она уже вышла на пенсию. По словам, начальника пресс-службы управления Александра Левченко, Савина служила до 2018 года и занималась ведением делопроизводства в исправительной колонии. Она состояла на хорошем счету, пишет Ура.ру.

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