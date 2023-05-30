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«Защитники Земли» прошли в восьми детских садах Нижнего Тагила

30 мая 2023, 07:08
Фото: Пресс-служба ООО «Компания Рифей»
Более 170 воспитанников детских садов Нижнего Тагила стали участниками экологической игры «Защитники Земли». На занятиях ребята учатся распознавать из каких материалов состоят окружающие вещи и почему их не стоит сразу отправлять на свалку, даже если они сломались или испортились.

Пилотной площадкой для проведения экологических мероприятий стало дошкольное объединение «Радость» (учреждения № 5, 20, 24, 184, 188, 191, 196 и 145). Сотрудничество с МАДОУ началось несколько месяцев назад: региональный оператор был приглашен в жюри конкурса поделок из вторсырья. Это мероприятие стало отправной точкой для совместных проектов в сфере экологического образования дошкольников. В конце мая эко-игры также пройдут в детских садах № 172 и 8. Счет проведенных занятий уже выйдет на второй десяток.

Фото: Пресс-служба ООО «Компания Рифей»
Новое занятие по основам экологичного потребления, разработанное сотрудниками компании «Рифей» получило положительные оценки как самих участников игры, так и и педагогов. На сегодняшний день наши просветительские мероприятия охватывают все возрастные категории подрастающего поколения и, конечно, мы готовы к сотрудничеству с теми дошкольными учреждениями, кто захочет провести аналогичные игровые занятия с участием регионального оператора в летний период, — отметил исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.

Запросы на проведение мероприятий принимаются на электронную почту rifey-apo1@mail.ru с пометкой «Экологическое образование».

#Анастасия Стрежнева#Нижний Тагил#Общество#Экология#Федор Потапов#Рифей#Игры#Дети#Дошкольники#Детсады
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