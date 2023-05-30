«Защитники Земли» прошли в восьми детских садах Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Пилотной площадкой для проведения экологических мероприятий стало дошкольное объединение «Радость» (учреждения № 5, 20, 24, 184, 188, 191, 196 и 145). Сотрудничество с МАДОУ началось несколько месяцев назад: региональный оператор был приглашен в жюри конкурса поделок из вторсырья. Это мероприятие стало отправной точкой для совместных проектов в сфере экологического образования дошкольников. В конце мая эко-игры также пройдут в детских садах № 172 и 8. Счет проведенных занятий уже выйдет на второй десяток.
Новое занятие по основам экологичного потребления, разработанное сотрудниками компании «Рифей» получило положительные оценки как самих участников игры, так и и педагогов. На сегодняшний день наши просветительские мероприятия охватывают все возрастные категории подрастающего поколения и, конечно, мы готовы к сотрудничеству с теми дошкольными учреждениями, кто захочет провести аналогичные игровые занятия с участием регионального оператора в летний период, — отметил исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
Запросы на проведение мероприятий принимаются на электронную почту rifey-apo1@mail.ru с пометкой «Экологическое образование».