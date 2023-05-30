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Жительница Екатеринбурга заявила о розыске пятилетней дочери

30 мая 2023, 08:02
Фото: 1MI
Свою пятилетнюю дочь разыскивает жительница Екатеринбурга после развода с мужем. Елизавета подала в полицию соответствующее заявление.

Елизавета столкнулась с такой проблемой после развода с супругом Александром. По ее словам, он забрал у нее дочку Алису и у нее нет никакой связи с ней, пишет Е1.

Елизавета утверждает, что месяц назад девочка поехала в гости к бабушке и дедушке, и не вернулась. Отношения с отцом ребенка три года после расставания им урегулировать так и не удалось.

Женщина утверждает, что после развода она с дочкой переехала из Богдановича в Екатеринбург. Об этом она сообщила экс-супругу и рассказала, в какой новый детсад будет ходить дочь.

После этого, как рассказала мать Алисы, Александр по телефону стал настраивать дочь против нее. Начались конфликты тем не менее она отпускала ребенка к отцу и дедушке с бабушкой.

Когда Алису забрали на майские праздники, то больше уже не вернули, утверждает Елизавета. С тех пор она не может поговорить с ребенком даже по телефону. Она обратилась в суд и полицию.

Александр же утверждает, что после переезда женщина не назвала ему данных детсада ребенка и прочие сведения, которые позволили бы им видеться. Также он сказал, что Елизавета грозилась убежать куда-то с ребенком, поэтому он боится возвращать ей Алису.

Также Александр сказал, что Елизавета скрыла от него, что с ними живет мужчина. Также он утверждает, что мать плохо рассказывала дочери о нем. Он сказал, что после праздников он оставили девочку у себя, так как она приболела.

С кем будет жить Алиса, предстоит определить суду.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Свердловская область#Развод#Ребенок#Розыск#Родители#Происшествия
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