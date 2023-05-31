Алексей Орлов пригласил Евгения Пригожина на разговор

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Об этом он сообщил в своем в телеграм-канале. Алексей Орлов написал, что рад визиту Евгения Пригожина в уральскую столицу и надеется, что город ему понравился. Также он пригласил его в гости в администрацию и сказал, что ее двери открыты.
По словам мэра, для Евгения Пригожина проведут экскурсию не только в здании администрации, но и в Музее истории Екатеринбурга, начальство которого ранее основатель ЧВК критиковал и говорил, что директор Игорь Пушкарев не должен находиться на этой должности.
Может быть, если вы узнаете о героической истории нашего города, о том, почему он получил звание «Город трудовой доблести», — вы поймете, что здесь, как нигде, чтят подвиги настоящих героев, — сказал Алексей Орлов.