TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:31

Published Сегодня, 08:31

Modified Сегодня, 08:33

Updated Сегодня, 08:33

Изображение материала

Алексей Орлов пригласил Евгения Пригожина на разговор

31 мая 2023, 08:31
Фото: Администрация Екатеринбурга
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов позвал создателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на разговор.

Об этом он сообщил в своем в телеграм-канале. Алексей Орлов написал, что рад визиту Евгения Пригожина в уральскую столицу и надеется, что город ему понравился. Также он пригласил его в гости в администрацию и сказал, что ее двери открыты.

По словам мэра, для Евгения Пригожина проведут экскурсию не только в здании администрации, но и в Музее истории Екатеринбурга, начальство которого ранее основатель ЧВК критиковал и говорил, что директор Игорь Пушкарев не должен находиться на этой должности.

Может быть, если вы узнаете о героической истории нашего города, о том, почему он получил звание «Город трудовой доблести», — вы поймете, что здесь, как нигде, чтят подвиги настоящих героев, — сказал Алексей Орлов.
Пригожин рассказал, смогут ли беспилотники ВСУ долететь до Урала
Узнать подробнее
Читайте также:
Памятник погибшим воинам ЧВК «Вагнер» открыл в Екатеринбурге ПригожинПолитолог: За словами Пригожина может стоять угрозаКуйвашев и Пригожин вступили в перепалку после слов о неподдержке властями СВО
#Пост#Разговор#Визит#Гости#Мэрия#Общество#ЧВК "Вагнер"#Екатеринбург#Евгений Пригожин#Алексей Орлов#Елена Озерова
Подпишитесь
УГМС: 46 раз за восемь дней выбросы превышали ПДК в Нижнем Тагиле
Вчера, 16:10
Пенсионеры, инвалид, трое детей и питомцы спасены из пожара в 4 домах в Нижнем Тагиле
Вчера, 08:13
Тагильчанина с ампутированными ногами после травмы на НТЗМК переводят в Екатеринбург
Вчера, 17:34
В самом центре управления городскими светофорами: репортаж из ЦОДД Нижнего Тагила
29 мая 10:50
Итоги недели в Нижнем Тагиле: вечные НМУ, несчастный Сухоложский и обещания ЕВРАЗа
29 мая 07:20
Почему выгоднее открыть вклад, чем хранить деньги дома?
Сегодня, 06:59