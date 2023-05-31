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Девочка разбила голову во время прогулки в Новоуральске

31 мая 2023, 03:54
Фото: 1MI
Девочка травмировалась во время прогулки в Новоуральске, упав с лестницы и разбив себе голову.

По словам отца, девочка держалась за перила лестницы, которые не были закреплены. В какой-то момент перила упали, и девочка пострадала, пишет Е1.

Родители пострадавшего ребенка обратились с заявлением в полицию. Подробности инцидента станут известны позднее.

Напомним, 24 мая 2023 года в Екатеринбурге мальчик, гулявший на детской площадке, сорвался и упал с высокой горки. Его госпитализировали в медучреждение с переломом ноги. В прокуратуре проводится проверка по факту инцидента.

11-летний ребенок сорвался с горки на детской площадке в Екатеринбурге
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