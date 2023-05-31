Девочка разбила голову во время прогулки в Новоуральске

Posted Сегодня, 03:54
Published Сегодня, 03:54
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Updated Сегодня, 03:54
По словам отца, девочка держалась за перила лестницы, которые не были закреплены. В какой-то момент перила упали, и девочка пострадала, пишет Е1.
Родители пострадавшего ребенка обратились с заявлением в полицию. Подробности инцидента станут известны позднее.
Напомним, 24 мая 2023 года в Екатеринбурге мальчик, гулявший на детской площадке, сорвался и упал с высокой горки. Его госпитализировали в медучреждение с переломом ноги. В прокуратуре проводится проверка по факту инцидента.