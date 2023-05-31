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Дожди и грозы придут в Свердловскую область в начале июня

31 мая 2023, 05:23
Фото: 1MI
Осадки в виде дождей и гроз ожидаются в Свердловской области с 1 июня 2023 года. Об этом рассказал метеоролог Алексей Пулин в своем Telegram-канале.

По словам метеоролога, холодный фронт будет проходить через Свердловскую область в дневное время суток, в связи с чем есть высокая вероятность осадков в регионе.

Так, в Нижнем Тагиле в первые четыре дня июня ожидаются дожди. Температура воздуха будет достигать +28 градусов днем, а ночью +12... +17 градусов.

Кроме того, Пулин рассказал, что 31 мая 2023 года в регионе прогнозируется температура воздуха +30... +32 градуса. В Екатеринбурге также ожидается переменная облачность.

Напомним, в Свердловской области до конца этой недели будет продолжаться аномальная жара, а также сохранится пожароопасная обстановка.

Аномальная жара в Свердловской области сохранится до конца недели
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Погода#Метеоролог#Осадки#Дожди#Грозы#Прогноз погоды#Природа
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