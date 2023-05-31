Дожди и грозы придут в Свердловскую область в начале июня

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:23
Updated Сегодня, 05:23
По словам метеоролога, холодный фронт будет проходить через Свердловскую область в дневное время суток, в связи с чем есть высокая вероятность осадков в регионе.
Так, в Нижнем Тагиле в первые четыре дня июня ожидаются дожди. Температура воздуха будет достигать +28 градусов днем, а ночью +12... +17 градусов.
Кроме того, Пулин рассказал, что 31 мая 2023 года в регионе прогнозируется температура воздуха +30... +32 градуса. В Екатеринбурге также ожидается переменная облачность.
Напомним, в Свердловской области до конца этой недели будет продолжаться аномальная жара, а также сохранится пожароопасная обстановка.