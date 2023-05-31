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Published Сегодня, 14:01

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Updated Сегодня, 14:02

Эксперт рассказал, как найти грамотного специалиста по установке кондиционеров

31 мая 2023, 14:01
Множество россиян в поисках хорошего мастера по установке кондиционеров предпочитают обращаться не в какие-либо компании, а выбирая среди объявлений на разных площадках. Об этом NEWS.ru рассказал эксперт по кондиционерам Валерий Метко.

Как сообщает NEWS.ru, собеседник издания предлагает искать хорошего специалиста по монтажу кондиционеров по принципу сарафанного радио. Если близкому кругу родственников, друзей, знакомых какой-либо мастер качественно установил кондиционер, стоит взять на заметку этого специалиста. Непосредственно перед вызовом мастера также полезно будет посмотреть в интернете ролики о том, как правильно устанавливать кондиционер. Это поможет владельцу квартиры, в которой устанавливается кондиционер, определить дилетанта при выполнении данной работы. Эксперт отмечает, что сейчас в этой сфере трудятся много дилетантов, а их клиенты потом жалуются на большие траты на установку и плачевный результат.

Метко подчеркнул, что установка должна стоить в диапазоне от 7 до 12 тысяч рублей, потому что за такие деньги должен работать опытный профессионал с приличными комплектующими.

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