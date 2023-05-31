Эксперт рассказал, как найти грамотного специалиста по установке кондиционеров

Как сообщает NEWS.ru, собеседник издания предлагает искать хорошего специалиста по монтажу кондиционеров по принципу сарафанного радио. Если близкому кругу родственников, друзей, знакомых какой-либо мастер качественно установил кондиционер, стоит взять на заметку этого специалиста. Непосредственно перед вызовом мастера также полезно будет посмотреть в интернете ролики о том, как правильно устанавливать кондиционер. Это поможет владельцу квартиры, в которой устанавливается кондиционер, определить дилетанта при выполнении данной работы. Эксперт отмечает, что сейчас в этой сфере трудятся много дилетантов, а их клиенты потом жалуются на большие траты на установку и плачевный результат.