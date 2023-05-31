Евгений Куйвашев вручил госнаграды и знаки отличия жителям Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
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Updated Сегодня, 09:04
Это госнаграды РФ и Президента России, а также отраслевые знаки отличия Свердловской области, сообщает департамент информационной политики региона.
По словам Евгений Куйвашева, каждый раз, вручая награды уральцам, он радуется, ведь признание своей деятельности получают представители различных профессий.
Торжественная церемония награждения состоялась 30 мая. На ней поздравляли металлургов, машиностроителей, работников сферы транспорта, здравоохранения и образования, строителей, инженеров и конструкторов, тренеров.
Звания «Заслуженный учитель Свердловской области» удостоилась Татьяна Медкова. Она является учителем русского языка и литературы в школе № 22 в Серове.
Четыре сотрудника УВЗ получили из рук губернатора ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Это электросварщик Максим Гончаров, крановщик Галина Кожевина, заместитель коммерческого директора Андрей Кудрявцев и фрезеровщик Евгений Мотовилов.
Начальник технологического сектора Технологического института «Уралвагонзавода» Антон Бычков получил звание «Заслуженный машиностроитель РФ». А знака отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени удостоился Евгений Хмельников, завкафедрой машиностроения Нижнетагильского технологического института УрФУ.