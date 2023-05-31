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Хирурги из Свердловской области удалили полуторагодовалой девочке опухоль более 2 кг

31 мая 2023, 17:09
Фото: 1MI
Хирурги-онкологи Центра детской онкологии и гематологии в Свердловской области удалили у полуторагодовалой девочки доброкачественную опухоль весом более двух килограмм.

У девочки были боли в животе, а также наблюдалось нарушение пищеварения и увеличение объема тканей, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.

Сотрудники стационара, в который малышку направили врачи районной поликлиники, провели различные исследования, в том числе и МРТ, и в результате обнаружилась опухоль.

После выявленного новообразования девочку перенаправили в Центр детской онкологии и гематологии, врачи которого вырезали опухоль.

Напомним, недавно у пожилой жительницы поселка Малышева хирурги удалили опухоль весом в три килограмма, с которой женщина жила на протяжении 50 лет.

У пожилой свердловчанки вырезали трехкилограммовую опухоль брюшной полости
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Больница#Ребенок#Опухоль#Врачи#Клиника#Девочка#Здоровье
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