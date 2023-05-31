Хирурги из Свердловской области удалили полуторагодовалой девочке опухоль более 2 кг

Posted Сегодня, 17:09
Published Сегодня, 17:09
Modified Сегодня, 17:09
Updated Сегодня, 17:09
У девочки были боли в животе, а также наблюдалось нарушение пищеварения и увеличение объема тканей, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.
Сотрудники стационара, в который малышку направили врачи районной поликлиники, провели различные исследования, в том числе и МРТ, и в результате обнаружилась опухоль.
После выявленного новообразования девочку перенаправили в Центр детской онкологии и гематологии, врачи которого вырезали опухоль.
Напомним, недавно у пожилой жительницы поселка Малышева хирурги удалили опухоль весом в три килограмма, с которой женщина жила на протяжении 50 лет.