Каменная плита со здания ДК ВИЗ упала на ребенка в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
Мальчик пришел в ДК вместе со своими бабушкой и дедушкой, которые оформляли его старшую сестру в летний лагерь, пишет Е1.
По словам директора лагеря, бабушка стояла в очереди, а дедушка находился в автомобиле. Ребенок ползал по выступу постройки и в какой-то момент, не удержавшись, упал.
Во время падения он попытался удержаться за плитку, однако она не выдержала и рухнула на ребенка. Кроме того, он ударился головой о стоявший поблизости автомобиль.
Мальчика увезли на машине реанимации. Через некоторое время директор лагеря рассказала, что у него пострадала рука, в остальном с ребенком все в порядке.
Напомним, недавно в Новоуральске девочка, державшаяся за плохо установленные перила лестницы, упала вместе с ними и разбила себе голову. По факту инцидента в полиции проводится проверка.