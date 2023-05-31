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Каменная плита со здания ДК ВИЗ упала на ребенка в Екатеринбурге

31 мая 2023, 16:04
Фото: 1MI
Плита со здания ДК ВИЗ рухнула на мальчика. Инцидент случился в Екатеринбурге 31 мая 2023 года.

Мальчик пришел в ДК вместе со своими бабушкой и дедушкой, которые оформляли его старшую сестру в летний лагерь, пишет Е1.

По словам директора лагеря, бабушка стояла в очереди, а дедушка находился в автомобиле. Ребенок ползал по выступу постройки и в какой-то момент, не удержавшись, упал.

Во время падения он попытался удержаться за плитку, однако она не выдержала и рухнула на ребенка. Кроме того, он ударился головой о стоявший поблизости автомобиль.

Мальчика увезли на машине реанимации. Через некоторое время директор лагеря рассказала, что у него пострадала рука, в остальном с ребенком все в порядке.

Напомним, недавно в Новоуральске девочка, державшаяся за плохо установленные перила лестницы, упала вместе с ними и разбила себе голову. По факту инцидента в полиции проводится проверка.

Девочка разбила голову во время прогулки в Новоуральске
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Дети#Ребенок#Пострадавший#Реанимация#Лагерь#Инцидент#Несчастный случай#Происшествия
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