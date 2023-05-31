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Кладбище киосков горит в Екатеринбурге

31 мая 2023, 17:51
Фото: Е1
Кладбище киосков, находящееся в Екатеринбурге под мостом на улице Халтурина, загорелось днем 31 мая 2023 года.

Дым, поднимающийся снизу, заметили автоводители. Они же вызвали сотрудников пожарной службы, пишет Е1.

Видео: Е1

В это место киоски свозит Центр организации движения после выявления различных несоблюдений правил уличной торговли. Сейчас на «кладбище киосков» находится более сотни ларьков.

Напомним, 23 мая 2023 года в Нижнем Тагиле воспламенились склады за исправительной колонией. Для тушения возгорания к месту происшествия прибыли три пожарные машины. Площадь пожара — 350 квадратных метров.

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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Пожар#Кладбище#Киоски#Возгорание#Пожарные#Тушение#Происшествия#Видео
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