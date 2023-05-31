Кладбище киосков горит в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 17:51
Published Сегодня, 17:51
Modified Сегодня, 17:51
Updated Сегодня, 17:51
Дым, поднимающийся снизу, заметили автоводители. Они же вызвали сотрудников пожарной службы, пишет Е1.
В это место киоски свозит Центр организации движения после выявления различных несоблюдений правил уличной торговли. Сейчас на «кладбище киосков» находится более сотни ларьков.
Напомним, 23 мая 2023 года в Нижнем Тагиле воспламенились склады за исправительной колонией. Для тушения возгорания к месту происшествия прибыли три пожарные машины. Площадь пожара — 350 квадратных метров.