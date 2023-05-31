Мэр Екатеринбурга станет хедлайнером на фестивале «Ночь музыки»

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
По словам директора фестиваля Евгения Горенбурга, глава столицы региона планирует выступить на мероприятии в «Синара Центре» с исполнением песни Марка Бернеса «Я люблю тебя, жизнь» авторства Эдуарда Колмановского и Константина Ваншенкина, пишет Е1.
Также на фестивале выступят представители культуры, СМИ, бизнеса и власти, а также руководители предприятий под аккомпанемент оркестра «Мелодия».
Фестиваль «Ночь музыки» в 2023 году состоится 23 июня на сотне разных площадок.
Напомним, в честь 300-летия Екатеринбурга одними из хедлайнеров праздничного мероприятия стали Хор Турецкого и группа «Чайф».