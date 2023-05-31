Мэр Екатеринбурга станет хедлайнером на фестивале «Ночь музыки»

По словам директора фестиваля Евгения Горенбурга, глава столицы региона планирует выступить на мероприятии в «Синара Центре» с исполнением песни Марка Бернеса «Я люблю тебя, жизнь» авторства Эдуарда Колмановского и Константина Ваншенкина, пишет Е1.