tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:28

Published Сегодня, 15:28

Modified Сегодня, 15:28

Updated Сегодня, 15:28

Изображение материала

Мэр Екатеринбурга станет хедлайнером на фестивале «Ночь музыки»

31 мая 2023, 15:28
Фото: 1MI
На фестивале «Ночь музыки» хедлайнером станет мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

По словам директора фестиваля Евгения Горенбурга, глава столицы региона планирует выступить на мероприятии в «Синара Центре» с исполнением песни Марка Бернеса «Я люблю тебя, жизнь» авторства Эдуарда Колмановского и Константина Ваншенкина, пишет Е1.

Также на фестивале выступят представители культуры, СМИ, бизнеса и власти, а также руководители предприятий под аккомпанемент оркестра «Мелодия».

Фестиваль «Ночь музыки» в 2023 году состоится 23 июня на сотне разных площадок.

Напомним, в честь 300-летия Екатеринбурга одними из хедлайнеров праздничного мероприятия стали Хор Турецкого и группа «Чайф».

Стали известны хедлайнеры на 300-летие Екатеринбурга
Узнать подробнее
Читайте также:
Названы имена хедлайнеров «Ночи музыки» в Екатеринбурге14-й фестиваль «Стенограффия» пройдет в ЕкатеринбургеСтали известны участники уральского фестиваля «Ночь музыки»
#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Фестиваль#Ночь музыки#Уральская ночь музыки#Ural Music Night#Хедлайнеры#Мероприятие#Мэр Екатеринбурга#Песня#Общество
Подпишитесь
УГМС: 46 раз за восемь дней выбросы превышали ПДК в Нижнем Тагиле
Вчера, 16:10
С 1 июня в детских садах Нижнего Тагила начинает работать новый пропускной режим
Сегодня, 09:49
Жители Нижнего Тагила спасаются от жары в водоемах с кишечной палочкой
Сегодня, 09:25
В самом центре управления городскими светофорами: репортаж из ЦОДД Нижнего Тагила
29 мая 10:50
Пенсионеры, инвалид, трое детей и питомцы спасены из пожара в 4 домах в Нижнем Тагиле
Вчера, 08:13
Почему выгоднее открыть вклад, чем хранить деньги дома?
Сегодня, 06:59