Мэр Нижнего Тагила поблагодарил спасателей и волонтеров за тушение пожаров

Все члены команды сработали слаженно и оперативно. По словам мэра, в этот день погода была жаркой и ветреной, это могло осложнить ситуацию, и даже самый маленький пожар мог привести к ужасным последствиям. Однако пожар ликвидировали оперативно, несмотря на все сложности.