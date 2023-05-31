Мэр Нижнего Тагила поблагодарил спасателей и волонтеров за тушение пожаров

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев высказал слова благодарности работникам пожарных частей 13, 11, 15, 36, 37, 12, добровольцам отряда «Дружина НТ» за ликвидацию пожара на Нижней Черемшанке.
Все члены команды сработали слаженно и оперативно. По словам мэра, в этот день погода была жаркой и ветреной, это могло осложнить ситуацию, и даже самый маленький пожар мог привести к ужасным последствиям. Однако пожар ликвидировали оперативно, несмотря на все сложности.
Еще раз напоминаю о необходимости соблюдения требований противопожарного режима, - добавил глава города.
Напомним, что во время данного воспламенения была угроза перебрасывания огня на ближайшие населенные пункты. Этого не произошло, так как спасатели ликвидировали его за пару часов.