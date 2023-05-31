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Минеева провела круглый стол по внедрению в школьное обучение международных программ

31 мая 2023, 14:02
Фото: пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве
Круглый стол, который провела уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева, был посвящен обсуждению программы MBA - Young Generation Program. Ее суть заключается в том, что необходимо заниматься подготовкой кадрового резерва России уже со школы.

На открытии круглого стола бизнес-омбудсмен подчеркнула  важность интернациональных образовательных программ для школьного и студенческого сообществ, об этом сообщает properm.ru. Минеева также отметила, что в России слишком мало информации о дополнительном детском образовании в направлении, связанном с межкультурными коммуникациями с единомышленниками, которые проживают в дружественных России странах. Участники круглого стола поговорили об опыте и стратегии консорциума «АВРОРА» по реализации системы образовательных проектов. В частности, внимание было уделено работе консорциума как инновационного механизма развития творческого потенциала Российской Федерации.

Минеева привела прогнозы стратегического планирования, в соответствии с которыми до 2030 года более 80 процентов детей от пяти до восемнадцати лет будут заниматься по программам дополнительного образования. У каждого учащегося будет индивидуальная образовательная траектория в соответствии с компетенциями, которые требуются в выбранных профессиях.

В рамках круглого стола выступила представитель Департамента образования провинции Шэньси (Китай) Ван Баоай. Спикер пояснила, что среди семей КНР наблюдается стойкий интерес к летним лагерям консорциума «АВРОРА», где в рамках образовательного процесса происходит развитие способностей и профессионального взаимодействия с единомышленниками из других стран. Все это способствует переходу межгосударственного сотрудничества на качественно новый уровень. Ван Баоай подчеркнула также актуальность знакомства учащихся из других стран с культурно-историческим и национальным достоянием России.

К участникам круглого стола обратился еще один представитель дружественного России государства – Индии, президент Индийского центра продвижения международных инициатив Ришабх Сетхи. Он подчеркнул наличие интереса у индийского народа к российскому образованию, а также к богатой культуре и истории России.

Ришабх Сетхи отметил важность увеличения предложений в области образования. Центр поддерживает программу MBA - Young Generation Program. На индийском рынке ее будут активно продвигать.

Замруководителя Россотрудничества Павел Шевцов заявил о недостатке информации и предложений на рынке международных образовательных услуг для учащихся школ и вузов в плане укрепления международных связей, а также о создание новых рынков и пространства экономического сотрудничества с дружественными странами.

Поддержка Россотрудничеством программы MBA - Young Generation Program будет заключаться в продвижении продукта через сеть центров, находящихся за рубежом. Продвижение будет осуществляться в целях создания среды развития межкультурного профессионального взаимодействия. Запрос на эти коммуникации присутствует среди национальных экономик стран, дружественных России, то есть Индии, КНР, Турции, Ирана и других.

Павел Шевцов обратил внимание, что именно Российская Федерация – инициатор интернациональных образовательных проектов, которые создаются с позиции дружбы в многополярном мире.

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