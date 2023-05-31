Минеева провела круглый стол по внедрению в школьное обучение международных программ

На открытии круглого стола бизнес-омбудсмен подчеркнула важность интернациональных образовательных программ для школьного и студенческого сообществ, об этом сообщает properm.ru. Минеева также отметила, что в России слишком мало информации о дополнительном детском образовании в направлении, связанном с межкультурными коммуникациями с единомышленниками, которые проживают в дружественных России странах. Участники круглого стола поговорили об опыте и стратегии консорциума «АВРОРА» по реализации системы образовательных проектов. В частности, внимание было уделено работе консорциума как инновационного механизма развития творческого потенциала Российской Федерации.