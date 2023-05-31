Мобильный пункт отбора на контрактную военную служба вновь работает в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
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Updated Сегодня, 11:54
Мобильный пункт работает с утра 31 мая. К вечеру он также не уехал и продолжил ждать потенциальных военных. Рядом на территории площади расположены флаги с призывами.
Желающие служить по контракту могут оставить свои данные, заключить контракт на добровольной основе, а также выбрать воинскую часть для прохождения службы. В пункте представители Минобороны сообщили, что дают консультации всем заинтересовавшимся, поясняют, какие документы нужны для оформления на служба и дают ответы на все вопросы по поводу службы.
Прежде чем военный поступит на службу, его состояние здоровья оценят в военкомате. Кроме того, защитнику должно уже исполниться 18 лет. Контракт заключается на разные сроки, максимальный — пять лет. Еще один этап поступления на военную службу — собеседование с психологом.
Помимо этого читатели TagilCity.ru заметили в городе не один баннер с призывом к службе по контракту.