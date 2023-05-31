Мобильный пункт отбора на контрактную военную служба вновь работает в Нижнем Тагиле

Желающие служить по контракту могут оставить свои данные, заключить контракт на добровольной основе, а также выбрать воинскую часть для прохождения службы. В пункте представители Минобороны сообщили, что дают консультации всем заинтересовавшимся, поясняют, какие документы нужны для оформления на служба и дают ответы на все вопросы по поводу службы.