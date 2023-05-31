На МСК Нижнего Тагила начался монтаж первого оборудования

Фракции размером менее 70 мм — так называемый отсев, включающий в себя в основном пищевые отходы, направляется в климатические камеры участка компостирования для изготовления техногрунта. Фракции от 70 мм до 350 мм направляются на дальнейшую сортировку на магнитные и оптические сепараторы для извлечения вторичных материальных ресурсов. Фракция более 350 мм проходит через сортировочную кабину, где так же извлекаются полезные составляющие.