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На МСК Нижнего Тагила начался монтаж первого оборудования

31 мая 2023, 09:19
Фото: Пресс-служба ООО «Компания Рифей»
На мусоро-сортировочном комплексе (МСК) в Нижнем Тагиле начался монтаж первого оборудования технологической линии переработки твердых коммунальных отходов (ТКО) — барабанного грохота. Барабанный грохот обеспечивает разделение ТКО на фракции.

Фракции размером менее 70 мм — так называемый отсев, включающий в себя в основном пищевые отходы, направляется в климатические камеры участка компостирования для изготовления техногрунта. Фракции от 70 мм до 350 мм направляются на дальнейшую сортировку на магнитные и оптические сепараторы для извлечения вторичных материальных ресурсов. Фракция более 350 мм проходит через сортировочную кабину, где так же извлекаются полезные составляющие.

Барабанный грохот — оборудование отечественного производства и одно из самых габаритных технических установок МСК. Его длинна составляет около 17 метров, высота и ширина — 4,5 метра. Выбор оборудования был определен высоким качеством сортировки, — рассказал главный инженер по строительству и эксплуатации объектов обращения с ТКО Евгений Пузырев.
Фото: Пресс-служба ООО «Компания Рифей»

Установка габаритного оборудования позволит закончить монтаж кровли и установить последние стеновые панели в производственном корпусе. Далее предстоит поставка, монтаж и наладка системы конвейеров, оптического и магнитного сепараторов, пресс-компактора, пакеторазрывателя и другого высокотехнологичного современного оборудования.

Кроме монтажа барабанного грохота на полигоне ТКО в настоящее время ведется монтаж противофильтрационного экрана. Эта защита позволит полностью исключить попадание фильтрата в грунтовые воды. Он будет собираться, подвергаться очистке и повторно использоваться в оборотном водоснабжении МСК и полигона. Площадь нового полигона — 24 га.

Напомним, к строительству МСК и полигона для захоронения ТКО в Нижнем Тагиле АО «Облкоммунэнерго» приступило в марте 2022 года благодаря концессионному соглашению между компанией и администрацией города.

Проектная мощность мусоросортировочного комплекса  составляет не менее 185 тысяч тонн в год, полигона — порядка 129,5 тысяч тонн в год. Основная задача современного проекта — увеличить количество отходов, направляемых на переработку и повысить экологичные показатели региона.

Всего, в рамках специально разработанного регионального проекта, в Свердловской области запланировано проектирование и строительство 12 площадок — мусоросортировочных комплексов и объектов по утилизации.

#Анастасия Имамахметова#Общество#Нижний Тагил#Рифей#Мусоросортировочный завод#Монтаж#Оборудование#ТКО#Мусоропереработка
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