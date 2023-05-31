Названы победители премии РАСО-2023

Издание rostovgazeta.ru пишет, что “Вкусно - и точка” (за яркую кампанию по ребрендингу), “ВКонтакте” (за запуск в короткие сроки российского магазина приложений для мобильных устройств на базе Android, производство цифровых решений для финансового сектора, HR, аналитики данных), МТС Travel (за выстраивание имиджа качественного сервиса и эксперта на рынке путешествий) наградили в номинации “Перехват инициативы”.