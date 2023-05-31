Названы победители премии РАСО-2023

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Издание rostovgazeta.ru пишет, что “Вкусно - и точка” (за яркую кампанию по ребрендингу), “ВКонтакте” (за запуск в короткие сроки российского магазина приложений для мобильных устройств на базе Android, производство цифровых решений для финансового сектора, HR, аналитики данных), МТС Travel (за выстраивание имиджа качественного сервиса и эксперта на рынке путешествий) наградили в номинации “Перехват инициативы”.
Компания СОНР, адвокатское бюро KR&P и Национальный ESG-альянс были признаны лидерами в номинации “Бизнес-солидарность” за отстаивание коллективных интересов бизнеса, позицию за рамки защиты корпоративного бренда. Специальным призом за эффективную самоорганизацию отрасли отметили “Авито”.
Компании “Росатом” (за реализацию проектов, связанных с долгосрочными приоритетами Российской Федерации), “Сибур” (за сохранение устойчивости отрасли и ее консолидацию) и X5 Group (за обеспечение продовольственной стабильности в условиях кризиса) поощрили в номинации “Большая повестка” за реализацию задач национального масштаба, следование долгосрочным приоритетам Российской Федерации.
В номинации «Идеальный шторм» лучшими признали компании “Тинькофф”, “Озон” и Московскую биржу за сохранение и развитие репутационной платформы в условиях жестких внешних вызовов. В номинации «Переход на зеленый» за позитивные изменения в области экологической репутации победили РУСАЛ, “Полюс” и ГК “Дело”.
Премию в номинации «Социализация бизнеса» вручили компаниям Х5 Group, “Авито” и Почта Банк за самые эффективные социальные программы. В номинации “Разрыв шаблона” за решительную трансформацию образа, быстрые и позитивные изменения представлений о бренде лидерами признаны “Росатом”, “Московское метро” и НСПК.
В номинации «Большие амбиции» (за репутационный прорыв в сегменте МСП) наградами были отмечены винодельня “Мысхако”, “РостАгроСервис”, MarketGuru, Delorook и Divno. Победителями номинации «Для первого лица» – за персональную репутацию руководителя бизнеса – стали Александр Дюков (“Газпром нефть”), Федор Овчинников (“Додо Пицца”) и Владимир Потанин (“Норникель”).
Премию РАСО проводят с 2021 года с целью популяризации подходов к решению сложных и неординарных коммуникационных задач, связанных с эффективностью бизнеса. В этом году специальными партнерами конкурса выступили “Авито” и “Тинькофф”. Информационный партнер премии РАСО-2023 - медиахолдинг 1MI.