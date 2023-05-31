Почему выгоднее открыть вклад, чем хранить деньги дома?

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
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Updated Сегодня, 06:59
С первого взгляда это не так сложно: деньги необходимо положить в банк и ждать пассивного дохода в виде процентов. Определить, в какой банк лучше нести деньги и какой вклад наиболее выгодно открыть, поможет материал tagilcity.
На фоне сохранения ключевой ставки на прежнем уровне 7,5% на рынке сложились благоприятные условия по депозитам, поэтому сейчас лучшее время зафиксировать доходность на длительный период, разместив накопленные средства. Финансовые эксперты утверждают, что при наличии накоплений не стоит откладывать их размещение в ожидании дальнейшего роста ставок, поскольку в этом случае потери от инфляции могут оказаться выше.
Чтобы решить, куда вкладывать средства, нужно знать различия в условиях. Первый важный критерий – срок вклада. Деньги можно разместить на срочном вкладе (на фиксированный период) или бессрочном. В последнем случае средства можно получить по требованию без перерасчета процентов.
Если открывать вклад на определённый период, банк пустит деньги в оборот. Неудивительно, что проценты по нему будут выше, чем по бессрочному, ведь банк рассчитывает, что может распоряжаться вашими средствами на протяжении конкретного периода. Если снять деньги раньше, банк вправе уменьшит размер начисленных процентов.
Некоторые вклады бывают без возможности пополнения. Обычно их делают срочными, чтобы зафиксировать доходность. При этом бывают и вклады без капитализации. То есть проценты начисляются на сумму, которую клиент положил при открытии, но не прибавляются к ней. В ином случае доход в следующем месяце начисляется уже на увеличенную сумму.
Доходность вклада чаще всего зависит от его размера. Банки предлагают высокий процент для клиентов, вложивших большие суммы на долгий срок. При этом нужно знать, что государство страхует вклады на сумму до 1,4 млн рублей. Поэтому если ваши накопления больше этой суммы, лучше разделить сбережения, чтобы они не превышали страхового максимума, и отнести их в разные банки.
Тех, кто хочет удачно вложить накопления и не хочет долго ждать, заинтересует вклад с коротким сроком размещения и высокой процентной ставкой. Среди предложений различных банков стоит обратить внимание на новый социальный вклад от Почта Банка «Добро пожаловать». Социальным он называется потому, что доступен даже для людей с невысоким доходом – на него можно положить от 10 000 до 200 000 рублей на короткий срок – 6 месяцев. А получить в итоге 9% годовых дохода. Сегодня это одна из самых высоких ставок на рынке.
Давайте посчитаем. Положив 200 000 рублей, через полгода вы «заработаете» 9 000 рублей. Если откроете вклад сейчас, то считайте, что к Новому году у вас будут деньги на подарки, развлечения или вашу мечту. У вас на руках будут не только ваши первоначальные накопления в 200 000 рублей, но и 9 000 рублей прибыли, которые вы получите, пока деньги «работали».
Вклад открывается на 6 месяцев на сумму от 10 000 до 200 000 рублей, не требуя больших накоплений. «Добро пожаловать» доступен без ограничений по возрасту, но только для новых клиентов, у которых ранее не было сберегательного счета в банке. Проценты по депозиту начисляются в конце срока на сберегательный счёт.
Открыть его можно во всех точках обслуживания банка в стране – даже в ближайшем к вам почтовом отделении. В скором времени также появится возможность дистанционного открытия вклада в приложении.
А если ваши накопления превышают 200 000 рублей, то для вас тоже найдется выгодное предложение. В том же Почта Банке недавно повысили ставку до 8% по вкладу «Горячий сезон». Деньги вы можете разместить на любой срок - от 3 месяцев до 1,5 лет, и в любом случае ставка будет 8%. Таким образом, инвестировав 500 000 на полтора года, вы заработаете 60 000 рублей. Открыть вклад можно в Почта Банк Онлайн и во всех точках обслуживания.
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