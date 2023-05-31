Под Асбестом ВАЗ вылетел на встречку и перевернулся. Один человек погиб

Posted Сегодня, 15:00
Published Сегодня, 15:00
Modified Сегодня, 15:00
Updated Сегодня, 15:00
По предварительной версии, водитель отечественного автомобиля ВАЗ ехал на скорости, превышающей допустимую норму. В какой-то момент он не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, а потом съехал с дороги и автомобиль перевернулся.
Один из людей, находившихся в машине, погиб. Двое других пассажиров были доставлены в больницу для медицинского осмотра. Всего в легковушке находилось пятеро человек, по внешним признакам все они в нетрезвом состоянии.
Личности пассажиров в данный момент устанавливаются сотрудниками ГИБДД. По факту аварии проводится расследование.
Напомним, недавно на трассе Николо-Павловское — Алапаевск мужчина, управлявший УАЗом, влетел в автомобиль 19-летнего юноши. Молодой человек был доставлен в больницу с ушибом мозга и черепно-мозговой травмой.