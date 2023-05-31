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Под Асбестом ВАЗ вылетел на встречку и перевернулся. Один человек погиб

31 мая 2023, 15:00
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Один человек погиб в ДТП под Асбестом

Дорожная авария со смертельным исходом произошла на трассе Асбест — Окунево — Рефтинский 31 мая 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

По предварительной версии, водитель отечественного автомобиля ВАЗ ехал на скорости, превышающей допустимую норму. В какой-то момент он не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, а потом съехал с дороги и автомобиль перевернулся.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Один из людей, находившихся в машине, погиб. Двое других пассажиров были доставлены в больницу для медицинского осмотра. Всего в легковушке находилось пятеро человек, по внешним признакам все они в нетрезвом состоянии.

Личности пассажиров в данный момент устанавливаются сотрудниками ГИБДД. По факту аварии проводится расследование.

Напомним, недавно на трассе Николо-Павловское — Алапаевск мужчина, управлявший УАЗом, влетел в автомобиль 19-летнего юноши. Молодой человек был доставлен в больницу с ушибом мозга и черепно-мозговой травмой.

ДТП с участием УАЗа и легкового автомобиля под Нижним Тагилом попало на видео
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#Елизавета Зиборова#ДТП#Авария#Трасса#Больница#Смерть#ГИБДД#Происшествия#Свердловская область#Асбест#Рефтинский
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