Поддельные сигареты на миллион рублей обнаружены в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
Сотрудники полиции стали проводить проверку на рынке из-за продающихся там фальсифицированных сигарет, рассказал общественный деятель Дмитрий Чукреев в своем Telegram-канале.
Также Чукреев добавил, что сейчас торговцам, которые реализовывали некачественную продукцию, грозит уголовное наказание в виде тюремного заключения сроком до шести лет.
Напомним, недавно в Свердловской области был найден фальсифицированный сыр, привезенный из Башкирии. В нем обнаружены растительные жиры, которые не должны находиться в сыре.