TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:30

Published Сегодня, 03:30

Modified Сегодня, 03:30

Updated Сегодня, 03:30

Изображение материала

Поддельные сигареты на миллион рублей обнаружены в Екатеринбурге

31 мая 2023, 03:30
Фото: 1MI
Почти 10 тысяч фальсифицированных сигарет на сумму 1 миллион рублей было изъято сотрудниками полиции на «Ботаническом» рынке в Екатеринбурге.

Сотрудники полиции стали проводить проверку на рынке из-за продающихся там фальсифицированных сигарет, рассказал общественный деятель Дмитрий Чукреев в своем Telegram-канале.

Также Чукреев добавил, что сейчас торговцам, которые реализовывали некачественную продукцию, грозит уголовное наказание в виде тюремного заключения сроком до шести лет.

Напомним, недавно в Свердловской области был найден фальсифицированный сыр, привезенный из Башкирии. В нем обнаружены растительные жиры, которые не должны находиться в сыре.

Поддельный сыр из Башкирии обнаружен в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Жители Екатеринбурга купили поддельные билеты на концерт БастыЖитель Среднеуральска хотел продать поддельный алкоголь на 13 миллионов20 тонн поддельного сливочного масла найдено в Екатеринбурге
#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Екатеринбург#Сигареты#Продукция#Торговля#Рынок#Уголовная ответственность#Происшествия
Подпишитесь
УГМС: 46 раз за восемь дней выбросы превышали ПДК в Нижнем Тагиле
Вчера, 16:10
Пенсионеры, инвалид, трое детей и питомцы спасены из пожара в 4 домах в Нижнем Тагиле
Вчера, 08:13
Тагильчанина с ампутированными ногами после травмы на НТЗМК переводят в Екатеринбург
Вчера, 17:34
В самом центре управления городскими светофорами: репортаж из ЦОДД Нижнего Тагила
29 мая 10:50
Итоги недели в Нижнем Тагиле: вечные НМУ, несчастный Сухоложский и обещания ЕВРАЗа
29 мая 07:20
Почти 12 тысяч детей отдохнут в лагерях Нижнего Тагила летом 2023 года
Вчера, 16:03