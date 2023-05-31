Подросток распылил в лицо охраннику KFC в Екатеринбурге перцовый баллончик

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
Modified Сегодня, 05:41
Updated Сегодня, 05:41
О случившемся инциденте рассказали в Telegram-канале «Безумный Екб | Новости Екатеринбурга». Причина конфликта между охранником и подростком неизвестна.
Напомним, недавно в Кургане ученица девятого класса напала с перцовым баллончиком на одноклассницу после отказа девушки идти на предстоящий последний звонок в школьном фартуке.
У пострадавшей выпускницы диагностирован ожог глаз. Она была госпитализирована в медучреждение.