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Подросток распылил в лицо охраннику KFC в Екатеринбурге перцовый баллончик

31 мая 2023, 05:41
Фото: 1MI
Подросток в результате случившегося конфликта с охранником KFC брызнул ему в лицо из перцового баллончика. Случай произошел ночью 30 мая 2023 года в Екатеринбурге.

О случившемся инциденте рассказали в Telegram-канале «Безумный Екб | Новости Екатеринбурга». Причина конфликта между охранником и подростком неизвестна.

Напомним, недавно в Кургане ученица девятого класса напала с перцовым баллончиком на одноклассницу после отказа девушки идти на предстоящий последний звонок в школьном фартуке.

У пострадавшей выпускницы диагностирован ожог глаз. Она была госпитализирована в медучреждение.

В Кургане школьница избила одноклассницу и распылила перцовый баллончик
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#Екатеринбург#Свердловская область#Подросток#Перцовый баллончик#Охранник#Конфликт#Инцидент#KFC#Происшествия#Елизавета Зиборова
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