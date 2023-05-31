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Полиция проверит семью девочки, которая ударила мальчика во дворе в Екатеринбурге

31 мая 2023, 12:30
Фото: 1MI
Сотрудники полиции заинтересовались семьей старшеклассники, которая ударила по голове мальчика во дворе в Екатеринбурге.

Полиция проводит проверку после того, как мама побитого мальчика Ксения написала заявление. Заявление поступило в отдел № 10. Проверку проводят сотрудники ПДН.

Известно, что мать мальчика может обратиться и в прокуратуру. Также не исключено, что она подаст иск в суд с компенсацией морального вреда.

Напомним, что инцидент оказался снят на видео. Судя по кадрам, девочка потребовала от 13-летнего мальчика «пояснить за слова», а также извиниться перед ней на коленях. После этого она ударила его в голову.

Далее на крики во дворе выбежала мама и тогда же увидела всю эту картину. Девочка в свое оправдание сказала, что мальчик оскорбил ее и кинул камнем. В этой версии произошедшего Ксения сомневается и уверена, что сын никак ее не провоцировал.

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#Екатеринбург#Избиение#Двор#Детская площадка#ПДН#Происшествия#Елена Озерова
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