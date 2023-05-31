Полиция проверит семью девочки, которая ударила мальчика во дворе в Екатеринбурге

Далее на крики во дворе выбежала мама и тогда же увидела всю эту картину. Девочка в свое оправдание сказала, что мальчик оскорбил ее и кинул камнем. В этой версии произошедшего Ксения сомневается и уверена, что сын никак ее не провоцировал.