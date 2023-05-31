Полиция проверит семью девочки, которая ударила мальчика во дворе в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Полиция проводит проверку после того, как мама побитого мальчика Ксения написала заявление. Заявление поступило в отдел № 10. Проверку проводят сотрудники ПДН.
Известно, что мать мальчика может обратиться и в прокуратуру. Также не исключено, что она подаст иск в суд с компенсацией морального вреда.
Напомним, что инцидент оказался снят на видео. Судя по кадрам, девочка потребовала от 13-летнего мальчика «пояснить за слова», а также извиниться перед ней на коленях. После этого она ударила его в голову.
Далее на крики во дворе выбежала мама и тогда же увидела всю эту картину. Девочка в свое оправдание сказала, что мальчик оскорбил ее и кинул камнем. В этой версии произошедшего Ксения сомневается и уверена, что сын никак ее не провоцировал.