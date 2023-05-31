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Полуголые девушки танцевали в центре Екатеринбурга

31 мая 2023, 06:41
Фото: 1MI
Семеро полуголых девушек танцевали в Екатеринбурге возле Макаровского моста вечером 30 мая 2023 года.

Предположительно, у них была репетиция, так как впереди них стояла девушка, за которой остальные повторяли танцевальные движения. Еще одна наблюдала за происходящим. Об этом сообщили в Telegram-канале «Злой Екб».

Очевидцы, заметившие танцы девушек, раскритиковали их. По мнению местных жителей, у танцовщиц имеются проблемы с синхронностью.

Видео: Telegram-канал «Злой Екб»

Напомним, в апреле 2023 года в Екатеринбурге голый мужчина, родственники которого везли его в психиатрическую лечебницу, устроил драку с прохожим около вокзала.

В какой-то момент мужчина ударился головой об асфальт. В итоге у него были диагностированы ушиб мозга и перелом костей черепа.

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