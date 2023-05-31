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Posted 31 мая 2023, 14:42

Published 31 мая 2023, 14:42

Modified 1 июня 2023, 11:57

Updated 1 июня 2023, 11:57

Редкий ценный камень найден в Нижнем Тагиле, а в детсадах изменится пропускной режим

Редкий ценный камень найден в Нижнем Тагиле, а в детсадах изменится пропускной режим

31 мая 2023, 14:42
Фото: 1MI.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Редкий ценный камень найден в Нижнем Тагиле, а в детсадах изменится пропускной режим. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 31 мая.

В детсадах Нижнего Тагила изменится пропускной режим с 1 июня. Вместо свободного входа в детский сад теперь родителям придется иметь при себе паспорт. Родители дошкольников уже получают уведомления о новой процедуре.

С 1 июня в детских садах Нижнего Тагила начинает работать новый пропускной режим
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Мобильный пункт отбора на военную службу вновь заработал в центре Нижнего Тагила. Ранее он был открыт 21 марта. Пункт работает с утра 31 мая. Рядом на площади находятся флаги с призывами.

Мобильный пункт отбора на контрактную военную служба вновь работает в Нижнем Тагиле
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Редчайший ценный материал обнаружил ученый из Нижнего Тагила. Ранее он не встречался на территории России, а только в Америке и Японии. Находку сделал доцент Сергей Суставов. Подлинность камня уже подтвердили в Академии наук.

В Нижнем Тагиле найден редкий ценный минерал
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В Лесном автобус с пассажирами влетел в толпу пешеходов. В результате погибли 8 человек. Водителю автобуса, а также еще двоим жителям Лесного вынесли приговор. Их обвинили в гибели людей, выпуске на линию неисправного транспорта, а также оказании небезопасных услуг.

В Лесном автобус с пассажирами влетел в толпу пешеходов. Погибли 8 человек
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В водоемах с кишечной палочкой плавают некоторые жители Нижнего Тагила, несмотря на запрет. В 94% проб воды из водоемов города есть нарушения, а в 38% и найдена кишечная палочка. 

Жители Нижнего Тагила спасаются от жары в водоемах с кишечной палочкой
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