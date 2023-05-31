Редкий ценный камень найден в Нижнем Тагиле, а в детсадах изменится пропускной режим

В Лесном автобус с пассажирами влетел в толпу пешеходов. В результате погибли 8 человек. Водителю автобуса, а также еще двоим жителям Лесного вынесли приговор. Их обвинили в гибели людей, выпуске на линию неисправного транспорта, а также оказании небезопасных услуг.