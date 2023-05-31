Родители екатеринбургских девятиклассников пожаловались на нарушения во время ОГЭ

Posted Сегодня, 16:42
Published Сегодня, 16:42
Modified Сегодня, 16:42
Updated Сегодня, 16:42
Во время экзамена выпускники сперва выполняли письменную часть, после чего приступили к работе на ноутбуках. Вскоре после этого оказалось, что на некоторых ноутбуках не были установлены нужные программы, пишет «КП-Екатеринбург».
Так, одна из девятиклассниц пожаловалась на то, что на ее компьютере нет программы для ввода ответов на КИМ, после чего в аудиторию пришли специалисты, занявшиеся установкой софта. Потом выпускница обнаружила, что в компьютере не установлен пакет программ Microsoft Office: Word, Excel и других. Аналогов программ также не было.
Когда девочка сказала об этом системному администратору, он ответил, что на ноутбуке все необходимое есть и нужно поискать. Девятиклассница проверила, но так ничего и не нашла. Тогда ее решили пересадить на другое место, при этом пообещав, что уже выполненные ею задания будут перенесены на этот ноутбук.
Далее у девятиклассницы возникли проблемы со входом в Excel, потому что в программе была открыта работа другого экзаменуемого, и она не закрывалась. Ей снова пришлось обращаться к специалисту. Тот сделал необходимые действия и сказал, что девочке время экзамена будет продлено, поэтому она может спокойно доделывать задания.
Однако спустя пять минут организатор сказала, что время вышло и изменения вносить уже нельзя.
Мать девочки вместе с другими родителями написала жалобу в Министерство образования. Также пообещала оказать помощь классная руководительница выпускницы. Кроме того, если результат экзамена окажется неудовлетворительным, девочка будет его пересдавать в июне в резервные дни.
Напомним, 13 мая 2023 года в Первоуральске возник конфликт между фотографом и выпускницей девятого класса из-за того, что школьница не сдавала деньги на фотосессию. Позже в школу пришла мать девятиклассницы и устроила скандал.