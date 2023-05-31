tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:42

Published Сегодня, 16:42

Modified Сегодня, 16:42

Updated Сегодня, 16:42

Изображение материала

Родители екатеринбургских девятиклассников пожаловались на нарушения во время ОГЭ

31 мая 2023, 16:42
Фото: 1MI
Родители выпускников девятого класса пожаловались на нарушения во время проведения ОГЭ по информатике в школе Екатеринбурга.

Во время экзамена выпускники сперва выполняли письменную часть, после чего приступили к работе на ноутбуках. Вскоре после этого оказалось, что на некоторых ноутбуках не были установлены нужные программы, пишет «КП-Екатеринбург».

Так, одна из девятиклассниц пожаловалась на то, что на ее компьютере нет программы для ввода ответов на КИМ, после чего в аудиторию пришли специалисты, занявшиеся установкой софта. Потом выпускница обнаружила, что в компьютере не установлен пакет программ Microsoft Office: Word, Excel и других. Аналогов программ также не было.

Когда девочка сказала об этом системному администратору, он ответил, что на ноутбуке все необходимое есть и нужно поискать. Девятиклассница проверила, но так ничего и не нашла. Тогда ее решили пересадить на другое место, при этом пообещав, что уже выполненные ею задания будут перенесены на этот ноутбук.

Далее у девятиклассницы возникли проблемы со входом в Excel, потому что в программе была открыта работа другого экзаменуемого, и она не закрывалась. Ей снова пришлось обращаться к специалисту. Тот сделал необходимые действия и сказал, что девочке время экзамена будет продлено, поэтому она может спокойно доделывать задания.

Однако спустя пять минут организатор сказала, что время вышло и изменения вносить уже нельзя.

Мать девочки вместе с другими родителями написала жалобу в Министерство образования. Также пообещала оказать помощь классная руководительница выпускницы. Кроме того, если результат экзамена окажется неудовлетворительным, девочка будет его пересдавать в июне в резервные дни.

Напомним, 13 мая 2023 года в Первоуральске возник конфликт между фотографом и выпускницей девятого класса из-за того, что школьница не сдавала деньги на фотосессию. Позже в школу пришла мать девятиклассницы и устроила скандал.

Скандал из-за неоплаченных фото для выпускного альбома возник в школе Первоуральска
Узнать подробнее
Читайте также:
Второгодник кошмарит первоклассников в школе в Каменске-УральскомРоспотребнадзор назвал четыре юрфирмы Нижнего Тагила с большим количеством жалобПолицейские следят за выпускниками школ в Екатеринбурге
#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Дети#Выпускница#Экзамен#Ноутбук#Программа#Жалоба#Нарушения#Общество
Подпишитесь
Жители Нижнего Тагила поддерживают запрет на продажу вейпов несовершеннолетним
Сегодня, 16:02
Сомнительная борьба идет за ЕМУП «Водоканал» в Екатеринбурге
Сегодня, 16:55
Жители Нижнего Тагила спасаются от жары в водоемах с кишечной палочкой
Сегодня, 09:25
УГМС: 46 раз за восемь дней выбросы превышали ПДК в Нижнем Тагиле
Вчера, 16:10
С 1 июня в детских садах Нижнего Тагила начинает работать новый пропускной режим
Сегодня, 09:49
Почему выгоднее открыть вклад, чем хранить деньги дома?
Сегодня, 06:59