Родители екатеринбургских девятиклассников пожаловались на нарушения во время ОГЭ

Когда девочка сказала об этом системному администратору, он ответил, что на ноутбуке все необходимое есть и нужно поискать. Девятиклассница проверила, но так ничего и не нашла. Тогда ее решили пересадить на другое место, при этом пообещав, что уже выполненные ею задания будут перенесены на этот ноутбук.