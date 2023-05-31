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С 1 июня в детских садах Нижнего Тагила начинает работать новый пропускной режим

31 мая 2023, 09:49
Фото: 1MI
C 1 июня в детских садах Нижнего Тагила изменится пропускной режим. Вместо свободного входа в детский сад теперь родители и те, кто забирает и отводит детей, будут должны иметь при себе удостоверяющий личность документ. Родители дошкольников уже начали получать уведомления от руководства садиков.

Родители воспитанников одного из детских садов объединения «Солнышко» были проинформированы об изменениях 30 июня. Сообщение о новом формате приема детей пришло в родительский чат.

Уважаемые родители! С 1 июня прием детей в детский сад будет проводиться через охранника детского сада со стороны Газетной по списку, в котором будет указан ребенок, родители и лица, которых вы указывали в заявлении, которые могут забирать. При себе иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт либо права)! Без них вас не пропустят! Так будет всегда. Калитка, которая со стороны Пархоменко больше не будет работать, — сообщили в чате детского сада.

В одном из дошкольных учреждений объединения «Детство» на Вагонке родители воспитанников рассказали, что 30 мая сторож уже дорабатывает последнюю смену. Затем придет новый сотрудник и будет работать уже с 31 мая на 1 июня. Руководители детских садов уже заключили договоры с охранными фирмами, имеющие лицензию на данный вид деятельности.

Пока в садике ничего не объявляли, как там это будут делать, что будет, нам тоже ничего не писали. Мы пока не понимаем, как это будет, воспитатели тоже. Все должны паспорта с собой таскать теперь? Сколько будет людей эти паспорта терять потом. А очередь из родителей, которые будут отдавать детей в садик, толкаться будут с утра? — говорит Анна, мама одного из воспитанников детского сада в Дзержинском районе.
Круглосуточная охрана появится в детских садах Нижнего Тагила
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Напомним, ранее в управлении образования Нижнего Тагила объявили о начале работы круглосуточной охраны. Посты будут находиться на центральных входах в дошкольные образовательные учреждения. В ближайшее время родителей ознакомят с локальным положением, которое регламентирует пропускной режим.

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В апреле 2022 года в Ульяновской области террорист, вошедший в детский сад, расстрелял воспитательницу, убил детей, которые спали во время тихого часа, а затем покончил с собой. После трагедии в дошкольных учреждениях Нижнего Тагила была усилена безопасность.

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