С 1 июня в детских садах Нижнего Тагила начинает работать новый пропускной режим

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Родители воспитанников одного из детских садов объединения «Солнышко» были проинформированы об изменениях 30 июня. Сообщение о новом формате приема детей пришло в родительский чат.
Уважаемые родители! С 1 июня прием детей в детский сад будет проводиться через охранника детского сада со стороны Газетной по списку, в котором будет указан ребенок, родители и лица, которых вы указывали в заявлении, которые могут забирать. При себе иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт либо права)! Без них вас не пропустят! Так будет всегда. Калитка, которая со стороны Пархоменко больше не будет работать, — сообщили в чате детского сада.
В одном из дошкольных учреждений объединения «Детство» на Вагонке родители воспитанников рассказали, что 30 мая сторож уже дорабатывает последнюю смену. Затем придет новый сотрудник и будет работать уже с 31 мая на 1 июня. Руководители детских садов уже заключили договоры с охранными фирмами, имеющие лицензию на данный вид деятельности.
Пока в садике ничего не объявляли, как там это будут делать, что будет, нам тоже ничего не писали. Мы пока не понимаем, как это будет, воспитатели тоже. Все должны паспорта с собой таскать теперь? Сколько будет людей эти паспорта терять потом. А очередь из родителей, которые будут отдавать детей в садик, толкаться будут с утра? — говорит Анна, мама одного из воспитанников детского сада в Дзержинском районе.
Напомним, ранее в управлении образования Нижнего Тагила объявили о начале работы круглосуточной охраны. Посты будут находиться на центральных входах в дошкольные образовательные учреждения. В ближайшее время родителей ознакомят с локальным положением, которое регламентирует пропускной режим.
В апреле 2022 года в Ульяновской области террорист, вошедший в детский сад, расстрелял воспитательницу, убил детей, которые спали во время тихого часа, а затем покончил с собой. После трагедии в дошкольных учреждениях Нижнего Тагила была усилена безопасность.