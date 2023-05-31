С 1 июня в детских садах Нижнего Тагила начинает работать новый пропускной режим

В одном из дошкольных учреждений объединения «Детство» на Вагонке родители воспитанников рассказали, что 30 мая сторож уже дорабатывает последнюю смену. Затем придет новый сотрудник и будет работать уже с 31 мая на 1 июня. Руководители детских садов уже заключили договоры с охранными фирмами, имеющие лицензию на данный вид деятельности.