Школьница разбила ногой лицо ребенка в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Это произошло во дворе на Расточной, 29. По словам местных жителей, девочку из старших классов боятся все мальчики после случая, когда она побила 13-летнего подростка по голове. Все это оказалось записанным на видел — съемку вели друзья пострадавшего, пишет Е1.
Согласно видео, девочка требовала, чтобы мальчик встал перед ней на колени и извинился, а также «пояснил за слова». На что ребенок отвечал, что не понимает значения этой фразы.
В какой-то момент она ударила его коленом по лицу. На шум прибежала мать пострадавшего Ксения. Школьница стала объяснять, что мальчик ее оскорбил и бросил камень в голову.
Ксения обратилась в полицию. Она уверена, что сын даже не обзывал девочку, потому что он в принципе боязливый. В полиции проводят проверку.