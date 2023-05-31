Школьница разбила ногой лицо ребенка в Екатеринбурге

Это произошло во дворе на Расточной, 29. По словам местных жителей, девочку из старших классов боятся все мальчики после случая, когда она побила 13-летнего подростка по голове. Все это оказалось записанным на видел — съемку вели друзья пострадавшего, пишет Е1.