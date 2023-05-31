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Школьница разбила ногой лицо ребенка в Екатеринбурге

31 мая 2023, 10:58
Фото: 1MI
В одном из дворов Екатеринбурга произошла драка: школьница ногой ударила ребенка в лицо.

Это произошло во дворе на Расточной, 29. По словам местных жителей, девочку из старших классов боятся все мальчики после случая, когда она побила 13-летнего подростка по голове. Все это оказалось записанным на видел — съемку вели друзья пострадавшего, пишет Е1.

Согласно видео, девочка требовала, чтобы мальчик встал перед ней на колени и извинился, а также «пояснил за слова». На что ребенок отвечал, что не понимает значения этой фразы.

В какой-то момент она ударила его коленом по лицу. На шум прибежала мать пострадавшего Ксения. Школьница стала объяснять, что мальчик ее оскорбил и бросил камень в голову.

Ксения обратилась в полицию. Она уверена, что сын даже не обзывал девочку, потому что он в принципе боязливый. В полиции проводят проверку.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Дети#Драка#Детская площадка#Двор#Происшествия
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