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Штормовое предупреждение из-за ветра объявлено в Свердловской области

31 мая 2023, 14:24
Фото: 1MI
Ветер с порывами до 18 метров в секунду ожидается в Свердловской области 1 июня 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

В связи с сильными ветрами в регионе есть высокая вероятность обрывов линий электропередач, дорожно-транспортных происшествий, распространения природных пожаров и задымления, обрушения деревьев, слабоукрепленных конструкций.

Свердловчанам не рекомендуется находиться под деревьями, рекламными баннерами, а также разводить костры, жечь сухую траву и другую растительность. Кроме того, возможны отмены рейсов междугородних автобусов в связи с ухудшением видимости на автодорогах.

Напомним, до 3 июня 2023 года в области сохранится аномально жаркая погода. Температура воздуха превысит на этой неделе климатическую норму более, чем на семь градусов.

Аномальная жара в Свердловской области сохранится до конца недели
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Погода#Прогноз погоды#Сильный ветер#Лето#Порыв#Природа
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