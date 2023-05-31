Штормовое предупреждение из-за ветра объявлено в Свердловской области

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
В связи с сильными ветрами в регионе есть высокая вероятность обрывов линий электропередач, дорожно-транспортных происшествий, распространения природных пожаров и задымления, обрушения деревьев, слабоукрепленных конструкций.
Свердловчанам не рекомендуется находиться под деревьями, рекламными баннерами, а также разводить костры, жечь сухую траву и другую растительность. Кроме того, возможны отмены рейсов междугородних автобусов в связи с ухудшением видимости на автодорогах.
Напомним, до 3 июня 2023 года в области сохранится аномально жаркая погода. Температура воздуха превысит на этой неделе климатическую норму более, чем на семь градусов.