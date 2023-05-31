Сомнительная борьба идет за ЕМУП «Водоканал» в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 16:55
Published Сегодня, 16:55
Modified Сегодня, 16:57
Updated Сегодня, 16:57
На первый взгляд, екатеринбургский «Водоканал» может показаться просто шикарным приобретением. Судите сами: по утвержденной инвестпрограмме за пять лет (2020–2025 годы) финансирование предприятия составит 11,6 млрд рублей. Плюс, 3,2 млрд рублей планируется выделить из областного бюджета. Чистая прибыль предприятия в последние несколько лет составляла сотни миллионов рублей.
Понятно, что все эти деньги «распилить» не удастся, хотя бы потому, что за процессом внимательно следят соответствующие органы. Но пространство для маневра все равно есть. Модернизация сетей предполагает закупки стройматериалов, найм подрядчиков и так далее.
Из этого утверждения следуют выводы СМИ о том, что кадровые перестановки в ЕМУПе являются следствием кулуарных войн элитарных групп за этот актив. Вот как выглядят подобные предположения.
«Крупнейший актив мэрии Екатеринбурга — ЕМУП „Водоканал“ — вновь стал предметом спора между бизнесменами и политиками», — пишет URA.RU, ссылаясь на собственные источники.
Персон, которым приписывают интерес к предприятию, мы по понятным причинам называть не будем.
А теперь посмотрим на другую сторону медали. В конце прошлого года прокуратура провела масштабную проверку в ЕМУП. И в апреле инсайдеры рассказали прессе, к каким выводам пришли ревизоры.
«Выяснилось, что на дату 1 ноября 2022 года за МУП „Водоканал“ числилась кредиторская задолженность по договорам технологического присоединения к сетям на гигантскую сумму — 2,67 миллиарда рублей», — пишет портал Е1, ссылаясь на собственные источники в прокуратуре.
СМИ добавляет, что «согласно выводам проверяющих, деньги, предназначенные для инвестиционной программы, шли на производственную».
По данным сервиса «СПАРК», задолженности предприятия по исполнительным производствам в рамках завершенных судов составляют более 32 млн рублей.
Что же это означает? TagilCity.ru расспросил эксперта, разбирающегося в работе «Водоканалов» в различных российских городах.
«Руководство ЕМУПа, условно говоря, „латало заплатки“, пыталось закрыть текущие проблемы средствами, выделенными на другие цели. Неудивительно, что руководство на предприятии сменили», — заявил он.
Иными словами, на модернизацию в будущем выделены действительно гигантские суммы. Неужели только у предприятия дела настолько плохи, что руководство вынуждено тратить эти деньги, чтобы хоть как-то поддержать ЕМУП на плаву прямо сейчас? Ситуацию прекрасно иллюстрирует поговорка о том, что при отказе почек пить минералку для профилактики уже поздно.
И, тем не менее, некоторые СМИ утверждают, что екатеринбургский предприниматель Виталий Кочетков пытается установить оперативный контроль над «Водоканалом» уже несколько лет (такое их субъективное мнение). И вот, 11 апреля 2023 фортуна повернулась к нему лицом.
»…миллиардер Виталий Кочетков («Мотив»), владеющий фракцией в думе, получил полный контроль над «Водоканалом» — самым финансовоемким активом мэрии», — пишет портал URA.RU.
Как видим, издание даже не пытается завуалировать ситуацию.
Это утверждение строится на предположении, что Антон Гусев (депутат Гордумы Екатеринбурга, до недавнего времени занимавший должность директора по общим вопросам в «Водоканале»), якобы, является «человеком Кочеткова», как пишет СМИ.
Вообще, ситуацию можно рассмотреть и с другой стороны. По каким-то причинам (а выводы прокуратуры — причина достаточная) администрация Екатеринбурга решается на смену руководителя ЕМУП «Водоканал». Предприятия, обязанного поддерживать обеспечение водой Екатеринбурга — мегаполиса. Предприятие обязано работать, как часы. И кого же поставить на этот пост? Может быть, директора по общим вопросам, в надежде, что он, так сказать, «в материале»?
А ведь совсем скоро начнется подготовка к новому отопительному сезону! По сути, руководство ЕМУПа уже должно быть готово к работам…
Но давайте попробуем порассуждать в рамках «теории заговора». Так зачем же бизнесмену может быть нужен муниципальный «Водоканал»?
В политтусовке Екатеринбурга мнение на этот счет однозначное. Инсайдеры, опрошенные TagilCity.ru, представляют «Водоканал» как некое «золотое Эльдорадо», полное «черного нала».
«Представьте себе, сколько жители столицы Среднего Урала каждый месяц платят за ЖКУ? Отследить движение этих денег очень сложно. Так что… Вполне можно и себе кусочек отщипнуть», — высказал общее мнение один из них.
Попробуем рассмотреть ситуацию с другой стороны, на примере семейного бюджета. Супруг имеет доступ к источнику его пополнения (зарплата). Вроде бы и деньги регулярно поступают, но проблема в том, что все они расписаны на месяцы вперед.
Поэтому, как только он попытается перенаправить небольшую часть финансового трафика себе в карман (заначка), его жена возьмет на себя функции надзорного органа, проведет аудит, выявит недоимки и укажет недобросовестному исполнителю на недопустимость нецелевых трат. Часто такие ситуации заканчиваются сменой руководства (развод).
Да, инвестпрограмма «Водоканала» действительно впечатляет. Но может сложиться впечатление, что в краткосрочной перспективе у предприятия нет денег даже на то, чтобы латать текущие «заплатки», закрывать текущие проблемы. Может быть, поэтому приходится тратить деньги нецелевым путем, что, как и любое другое противозаконное деяние, приводит к печальным последствиям для его руководителей?
Особенно ярко ситуацию иллюстрирует судьба одного из директоров ЕМУПа, Александра Ковальчика. В 2010 году он возглавил предприятие, а уже в 2013 году против него возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Позже Ковальчика оправдали, однако в 2019 году… возбудили еще одно уголовное дело, также связанное с его деятельностью в «Водоканале».
Поэтому у Гусева вполне мог возникнуть вопрос: а стоит ли оно того? Стоит ли заниматься чем-то противозаконным на предприятии, которое уже который год находится под пристальным вниманием надзорных органов?
Адвокат Иван Кадочников критически отнесся к происходящему.
«ЕМУП „Водоканал“ — очень проблемный актив. С одной стороны это естественный монополист, который должен функционировать как „часы“ — работать должны профессионалы, а не „эффективные менеджеры“, конкурентным преимуществом которых является только приближённость к какой-либо властной региональной или муниципальной группировке. С другой стороны это колоссальный источник „живых“ денег, за которыми „смотрит“ очень много контролирующих и не очень органов. Плюс инвестпрограмма, которая „легализует“ повышенные сборы с „податных“ горожан и усилит рост социального напряжения в крупнейшем российском муниципалитете в период выборов в муниципальную Думу. Логичнее всего „спихнуть“ его какой-либо федеральной структуре, обладающей большим резервом денежных средств и „силовых“ возможностей. Здесь, кстати, вспоминаются „благословенные девяностые“ и типовые приемы по захвату рентабельных активов. Тогда рейдерами применялся типовой прием под названием „Белый рыцарь“, когда „красных директоров“ активно „кошмарил“ какой-либо полукриминальный „залетный“ холдинг. А потом, внезапно, появлялся какой-либо федеральный холдинг, который предлагал „решить проблему“ покупкой активов у „красных директоров“. Практически по рыночной цене. Правда „красные директора“ не догадывались, что федеральный холдинг уже оплатил рейдерам работу по „окошмариванию“. Вот и сейчас, строго по правилам драматургии, должен появиться „случайный“ федеральный холдинг, который „решит проблему“ муниципальных чиновников. А почему о „проблемах“ писали в СМИ — никто уже и не вспомнит, так как „новый барин“ должен „обнулить“ все проблемы. И проблемных „персонажей“ так же. На эту неблагодарную роль „барина“ хорошо может подойти „Росводоканал“, но это уже скорее слухи и догадки, чем факты», — заявил Кадочников в беседе с TagilCity.ru.
Иными словами, чем больше СМИ пишут о непрекращающихся конфликтах вокруг ЕМУП «Водоканал», тем вернее Кремль может склониться к решению прекратить эту возню.
Ждем «рыцаря на белом коне», который наконец-то прекратит это безобразие и… Ждать ли нам потом повышения, к примеру, тарифов ЖКХ в Екатеринбурге?