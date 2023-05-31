Сомнительная борьба идет за ЕМУП «Водоканал» в Екатеринбурге

Вообще, ситуацию можно рассмотреть и с другой стороны. По каким-то причинам (а выводы прокуратуры — причина достаточная) администрация Екатеринбурга решается на смену руководителя ЕМУП «Водоканал». Предприятия, обязанного поддерживать обеспечение водой Екатеринбурга — мегаполиса. Предприятие обязано работать, как часы. И кого же поставить на этот пост? Может быть, директора по общим вопросам, в надежде, что он, так сказать, «в материале»?