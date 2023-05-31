Суд арестовал 50 млн рублей у бизнесмена из Свердловской области

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Он является владельцем сети магазинов «Кировский». Ранее ареста активов добивалась «Продовольственная компания», которая высказалась, что считает, что семья Ковпаков выводила из фирмы деньги. Данные об этом находятся в картотеке Арбитражного суда.
В документе также сказано, что у бизнесмена есть месяц на то, чтобы обжаловать решение суда.
Обеспечительные меры суд ввел месяц назад вместо то, чтобы арестовать имущество предпринимателя.