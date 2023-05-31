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Суд арестовал 50 млн рублей у бизнесмена из Свердловской области

31 мая 2023, 13:33
Фото: 1MI
В Свердловской области суд арестовал 50 миллионов рублей со счета предпринимателя Игоря Ковпака.

Он является владельцем сети магазинов «Кировский». Ранее ареста активов добивалась «Продовольственная компания», которая высказалась, что считает, что семья Ковпаков выводила из фирмы деньги. Данные об этом находятся в картотеке Арбитражного суда.

В документе также сказано, что у бизнесмена есть месяц на то, чтобы обжаловать решение суда.

Обеспечительные меры суд ввел месяц назад вместо то, чтобы арестовать имущество предпринимателя.

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#Елена Озерова#Магазин#Активы#Счета#Арест#Происшествия#Свердловская область
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