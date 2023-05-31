В Екатеринбурге будут судить устроившего резню в парке УрГУПС рецидивиста

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Следствие установило, что 12 июня 2022 года мужчина, находившийся в нетрезвом виде, сначала похитил удочку у рыбака. Последний заметил кражу и начал преследовать похитителя. Однако обвиняемый неожиданно напал на мужчину и ударил ему ножом в грудь и шею. При этом он потребовал отдать ему ценное имущество. Раненый мужчина снял с себя куртку, в кармане которой были телефон и деньги. Потерпевшего удалось спасти.
Во время совершения преступления обвиняемого заметил проходивший мимо мужчина. Обвиняемый понял, что очевидец может сообщить о преступлении в полицию, а потому решил его убить. Поэтому он нанес очевидцу удар ножом в шею. Мужчина погиб на месте.
В тот же вечер обвиняемый напал на студентку, которая шла по парку. Он угрожал ей ножом и пытался похитить сумку. Однако девушка оказала сопротивление и сбежала, сообщили в СК по Свердловской области.
В УМВД по Екатеринбурге рассказали, что фигурант был задержан в ходе розыскных мероприятий. Проводилась отработка лиц, которые ранее уже были судимы за подобные преступления. 14 июня подозреваемый был задержан. Оказалось, что ранее он уже был судим на 15 лет за убийство. Тогда в качестве орудия он также использовал нож.