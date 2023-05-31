В Екатеринбурге будут судить устроившего резню в парке УрГУПС рецидивиста

Следствие установило, что 12 июня 2022 года мужчина, находившийся в нетрезвом виде, сначала похитил удочку у рыбака. Последний заметил кражу и начал преследовать похитителя. Однако обвиняемый неожиданно напал на мужчину и ударил ему ножом в грудь и шею. При этом он потребовал отдать ему ценное имущество. Раненый мужчина снял с себя куртку, в кармане которой были телефон и деньги. Потерпевшего удалось спасти.