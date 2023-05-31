В Екатеринбурге девушка спасла всю семью при пожаре в частном доме

По ее словам, все члены семьи уже спали, а она «засиделась» в телефоне, поэтому она и заметила за закрытой дверью какое-то свечение. Она вышла из комнаты в столовую и увидела, как за окном что-то горит, и что пламя перебросилось на крышу их дома.