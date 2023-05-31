В Екатеринбурге девушка спасла всю семью при пожаре в частном доме

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Никто из них не пострадал, однако сгорели все вещи – дом выгорел. Это произошло в частном секторе на улице Молодежи, 3, пишет Е1.
Теперь семья строит новый дом. Старшая дочь Анжелика рассказала подробности этого инцидента.
По ее словам, все члены семьи уже спали, а она «засиделась» в телефоне, поэтому она и заметила за закрытой дверью какое-то свечение. Она вышла из комнаты в столовую и увидела, как за окном что-то горит, и что пламя перебросилось на крышу их дома.
Анжелика стала громко кричать, чтобы все проснулись. Спали в этот момент мама девушки, ее бабушка, прадедушка и две сестры, которые младше Анжелики, а также собака и три кота.
Анжелика схватила одну из младших сестер и свой рюкзак, после чего выбежала на улицу. За ней проследовали и все остальные. Как утверждает девушка далее, в считанные секунды, дом сгорел.
Все живы и здоровы, у меня небольшие ожоги, мама надышалась гарью, кашляет, но состояние в норме. Дом сгорел дотла, собака сгорела заживо, судьба трех котиков неизвестна, — рассказала Анжелика.