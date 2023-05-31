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В Лесном автобус с пассажирами влетел в толпу пешеходов. Погибли 8 человек

31 мая 2023, 09:55
Фото: СК по Свердловской области

Водителю автобуса из Лесного вынесен приговор за гибель 8 пешеходов

Водителю автобуса, а также еще двоим жителям Лесного вынесен приговор за гибель восьми человек в результате ДТП.

Все они признаны виновными в зависимости от роли каждого в нарушении ПДД, повлекшим гибель двух и более человек, выпуске на линию технически неисправного транспорта, а также оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По информации следствия, водитель автобуса при выходе на смену 10 июня 2021 года не проверил автобус «ПАЗ» и не обеспечил в пути исправное состояние транспорта. Он уехал утром с базы предприятия и поехал по утвержденному маршруту. Вскоре водитель прибыл в поселок Горный, где во время проезда по склону на улице Калинина не смог снизить скорость. Кроме того, при наличии возможности он не стал делать поворот по маршруту.

В нарушение запрещающего знака водитель продолжил ехать по улице Калинина по односторонке до ворот предприятия. Однако последние не смогли заставить автобус затормозить и он въехал на территорию предприятия. В результате транспортное средство въехало в толпу находящихся на предприятии пешеходов, 8 из которых скончались впоследствии от полученных травм, сообщили в СК по Свердловской области.

Фото: СК по Свердловской области

Второй обвиняемый — механик, занимающийся выпуском и приемом автомобилей транспортного предприятия. Он, по мнению обвинения, нарушил закон, не совершив осмотр автобуса перед сменой. В частности, он не проверил исправность тормозной системы. В результате он выпустил на рейс транспорт с неработающей вспомогательной тормозной системой. При этом своей подписью механик удостоверил, что автобус исправен.

Третьим обвиняемым стал директор предприятия. Он, с целью получения дохода продолжал использовать неисправные автобусы для перевозки пассажиров. При этом обвиняемый знал, что сотрудники автопредприятия неоднократно привлекались к ответственности за это. Однако мер он не предпринял.

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, в ДТП могло быть больше пострадавших, так как на момент происшествия в автобусе находились 40 пассажиров. В экстренной ситуации они успели сгруппироваться и взяться за поручни. В связи со случившимся работа цеха, где случилась авария, была временно приостановлена. В городе также был объявлен траур.

По результатам рассмотрения дела в суде водитель получил четыре года лишения свободы с лишением права управления транспортом на 2,5 года. При этом суд заменил ему наказание на принудительные работы сроком 4 года. Директору автотранспортного предприятия назначен один год ограничения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

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#Приговор#Пешеходы#Смерть#ДТП#Лесной#Ирина Кирилова
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