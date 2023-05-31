В Лесном автобус с пассажирами влетел в толпу пешеходов. Погибли 8 человек

По информации следствия, водитель автобуса при выходе на смену 10 июня 2021 года не проверил автобус «ПАЗ» и не обеспечил в пути исправное состояние транспорта. Он уехал утром с базы предприятия и поехал по утвержденному маршруту. Вскоре водитель прибыл в поселок Горный, где во время проезда по склону на улице Калинина не смог снизить скорость. Кроме того, при наличии возможности он не стал делать поворот по маршруту.