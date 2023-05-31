В Нижнем Тагиле найден редкий ценный минерал

Изучив его через микроскоп, он сделал вывод, что камень имеет в составе иттрий, медь, фосфор и воду. Для дальнейшего исследования он обратился к известному минералогу Игорю Пекову. Тот подтвердил, что находка - это петерсит иттрия. Ранее найти его можно было только в Америке и Японии.