В Нижнем Тагиле найден редкий ценный минерал

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Ученые отметили, что нашли драгоценность буквально случайно, пишет RT.
По словам доцента Уральского горного университета Сергея Суставова, он работал с образцами и обнаружил один, который был не похож на другие. Далее он снял рентгенограмму. Выяснилось, что это агардит-(Y).
Изучив его через микроскоп, он сделал вывод, что камень имеет в составе иттрий, медь, фосфор и воду. Для дальнейшего исследования он обратился к известному минералогу Игорю Пекову. Тот подтвердил, что находка - это петерсит иттрия. Ранее найти его можно было только в Америке и Японии.
Подлинность камня уже подтвердили в Академии наук. Отмечается, что такой металл можно применять производстве стекла и керамики. Он придает изделию термостойкость.