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В Нижнем Тагиле найден редкий ценный минерал

31 мая 2023, 10:56
Фото: 1MI
Редчайший ценный материал обнаружен учеными на территории Нижнего Тагила. Ранее он не встречался на территории России.

Ученые отметили, что нашли драгоценность буквально случайно, пишет RT.

По словам доцента Уральского горного университета Сергея Суставова, он работал с образцами и обнаружил один, который был не похож на другие. Далее он снял рентгенограмму. Выяснилось, что это агардит-(Y).

Изучив его через микроскоп, он сделал вывод, что камень имеет в составе иттрий, медь, фосфор и воду. Для дальнейшего исследования он обратился к известному минералогу Игорю Пекову. Тот подтвердил, что находка - это петерсит иттрия. Ранее найти его можно было только в Америке и Японии.

Подлинность камня уже подтвердили в Академии наук. Отмечается, что такой металл можно применять производстве стекла и керамики. Он придает изделию термостойкость.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Металл#Ценность#Ученые#Находка#Природа
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